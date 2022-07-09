林德信睇時機結婚：我想有小朋友！

現年37歲的林德信（Alex），在電台訪問中憶述父親林子祥（Lam）對其成長影響，他坦言小時候因阿Lam工作忙，他與母親吳正元在美國生活，父子相處及溝通機會不多：「以前真係好少見，好羨慕同學可以跟爹哋飲啤酒。」直至他在美國19歲讀大學開始學音樂夾Band，父子才多了溝通話題，他說：「嗰年佢來美國探我，我終於夠膽將我寫嘅歌同佢分享，我哋先才拉近距離，音樂、電影、車及結他，都係我哋嘅共同話題。」

作為瑜伽導師的他身形弗到爆，原來當年受父母離婚影響，10歲前曾暴肥至180磅：「我好記得7、8歲嗰年開始變肥，因為爹哋媽咪離婚，我又要轉學校，影響咗情緒，細個唔識得表達，亦唔知發生咩事，唔開心就狂食。」他表示當年有沒有因此怪責爹哋，他說：「細個唔識得嬲，亦唔會嬲！因為唔太了解，我愛爹哋，但同媽咪更親，盡量陪媽咪，但一定有影響。」

出道初期，Alex坦言沒有因「林子祥兒子」身份感到有任何壓力，反而經常被狗仔隊影到他與友人夜蒲，及一大堆緋聞才感到困擾，對於被指曾與吳雨霏、AGA等傳緋聞，他說：「喺美國Clubbing好正常，喺香港我有男仔朋友都有女仔朋友，初入行我較蠢，會單獨同女仔朋友Happy Hour，就被放大誤會成Bad Boy。最搞笑一次我同妹妹被影到，最後仲寫成我嘅新歡，先明白對呢啲報道唔使咁認真。」

他重申對感情專一，絕非報道形容是個花心壞男孩，不過近年他已被封盤，早於社交網公開有個拍拖5年的圈外女友Candace Poon。Alex透露女友由共同朋友介紹相識：「女仔嘅樂觀性格最吸引我，遇到問題會大家一起去解決，喜愛運動亦好重要，我同佢會一起做瑜伽同運動，對關係都有幫助。」被問及彼此見過家長關係穩定，家人有沒有催婚，他說：「又冇喎，佢屋企人又冇催婚喎！我爹哋都冇，佢通常只會問我音樂。」問他可有計劃過想組織家庭？思想洋化的他原來頗傳統的說：「我想㗎，都想有小朋友！（已經認定對方？）我想要伴侶嘅條件，對方全都適合，但唔係單係我認為就得，都要睇對方意思。我哋一齊經歷咗咁多，會不會再進一步，就要睇時機。」