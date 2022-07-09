羅志祥重踏小巨蛋　遭重提多人運動無損心情唱爆舞台

台灣舞王羅志祥（小豬）今晚（9日）相隔6年第5度在台北小巨蛋開唱，甫開場有30名舞蹈員熱舞，大叫迎接小豬出場，以為他會從主舞台現身，歌迷聚精會神緊睇實台上主角出現，但他無預警下，由一樓歌迷入場處緩緩自觀眾席一路走進場，經過坐在一樓特區的歌迷，小豬踏着沉穩的腳步一步一步走上台，除了象徵着他出道28年這一路走來始終都有這群歌迷支持，讓他走過風雨又能重返小巨蛋的舞台開唱。

自稱是「九天玄女唯一指定姐妹」，以無厘頭搞笑模仿爆紅的阿翰，「空降」演唱會，短片中她劈頭就說：「很多人愛找你運動喔！年輕人多動動很好啊，好羨慕！很會管理時間啊～才有辦法運動。運動成這樣子！」又大講有味笑話：「羅志祥射給我，射在阿姨上面，用力一點，射遠點不是很行嗎，射多一點，不要射我臉上喔，不要想其他女人喔~壞習慣。」再說：「你是個性情中人，所以才會射成這樣，你是個全方位人才，能量都集中在下官，下面很活潑，你就是太活潑了，沒有辦法把能量集中在上面，要集中精神火力全開、勇往直前不要害怕，這樣你的工作，才能更上一層樓，歡迎全新的羅志祥。」

為演唱會忍着膝蓋舊傷上場的小豬唱完9首《愛轉角》後終於開口Talking：「好久不見，都長大了厚，每個人都有戴好口罩？防疫還是要做好，戴了口罩，不知道你（妳）們是笑還是沒笑，以前戴口罩是明星，現在人人戴口罩，帥哥美女變多了，因為人人都戴口罩。」

他指向台下的觀眾打趣說：「不要由下往上面拍，這樣不好看，然後又在社交網 HASHTAG我『小豬我在你下面』。」開完黃腔又感性地說：「讓我聽到全場的尖叫聲。」他用心聆聽後說：「這是最美音樂、最美的聲音，我期待很久了。」並大呼：「小巨蛋我回來了！」他感動地說：「謝謝很多一路陪伴我的朋友，一路陪伴我歌迷，謝謝你們沒有離開我。」接着深情演唱《我不會唱歌》，當他唱到《力量》時，抿著嘴唇忍淚，據經理人透露，這歌他綵排時每唱必哭，但小豬答應她，今唱這首歌時不流掉淚。

是晚演藝好友陶喆、羅時豐、ＥＬＬａ、任賢齊、張惠妹、謝金燕、楊丞琳、徐若瑄、林志穎夫婦、潘瑋柏等巨星花籃，巫啟賢、張清芳現場捧場。