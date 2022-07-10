【是日通勝】

農曆六月十二

壬寅年 丁未月 甲子日

吉時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

宜：出行、動土、嫁娶

忌：出財、開倉、取魚

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：16、26、35、46

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：事業與愛情運都不錯，沒有甚麼事需要操心。

金牛座：別讓自己變成自私精，否則財運再好也沒用。

雙子座：遇上不如意的事，宜放慢腳步，讓自己冷靜。

巨蟹座：財運不是太好，投資切忌跟風，要量力而為。

獅子座：運勢低迷，但毋須氣餒，粉水晶對你有幫助。

處女座：心境平和，無論遇到甚麼事都能夠應付自如。

天秤座：做人要懂得感恩，宜趁順境回饋對你好的人。

天蠍座：幸運指數排第一，財運特別好，生活無煩惱。

人馬座：謀事一波幾折，忌操之過急，以免弄巧成拙。

山羊座：事業運非常好，財運卻一般，收入遜於預期。

水瓶座：幸福要靠自己爭取，否則好姻緣會悄悄溜走。

雙魚座：面上掛着笑容，有望改善人緣，帶來好運氣。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）牛 遇貴人

（跌）豬 是非多

鼠：多出席派對，單身者能遇到心儀的異性。

牛：貴人運強，多接觸不同人，可大開眼界。

虎：遇到突發事故要保持鎮定，忌自亂陣腳。

兔：公事進展慢，被迫加班，內心極度不爽。

龍：臨危不亂，遇上棘手難題都能化險為夷。

蛇：瑣事纏身，幸好頭腦清醒，不會有大礙。

馬：是日沖煞，運勢平平，謀事宜顧及後果。

羊：事業發展一波幾折，要保持冷靜莫氣餒。

猴：自信心強，面對大小問題都能果斷處理。

雞：做事忌固執，一意孤行會令身邊人反感。

狗：桃花旺，有伴侶者宜抽空享受二人世界。

豬：與人相處易發生誤會，宜檢討說話技巧。

【暢所欲言】（玄學名師黃楚淇）

客廳布置要點

客廳是一家人聚會、活動的主要地方，應該是家中面積最大的區域，具備多重功能，其布局的好壞直接影響全家人財運及人際關係。想在虎年順順利利，客廳布置有甚麼要點要注意呢？

1.保持整潔

有些朋友回到家中，容易將物品隨手擺放，讓客廳變得髒亂，影響風水氣場，對屋主的財運、工作運及健康運不利。反之，保持客廳整潔乾淨，有利於客廳聚氣及氣場更旺，促進家庭的和睦幸福。

2.擺放植物

在眾多家居裝飾中，綠色植物特別受人們喜愛，不僅能為家庭帶來生機，還具有淨化空氣、助旺家中氣場的作用。若想提升事業運，不妨在家中東南位擺上富貴竹或蝴蝶蘭。

3.光線充足

想要招財的朋友，客廳光線是否充足起到至關重要的作用。若太昏暗的話，容易影響屋主的事業及財運發展，若有這種情況，需要直接在客廳中央添加照明燈或在梳化旁邊加落地燈。

4.留意梳化擺放

梳化為客廳中人氣最旺之地，也是聚財納氣的所在。梳化若沖着大門，在風水學中起不到藏風聚氣的作用，不易聚財，對家人的團結和諧有着不良影響。