張敬軒欣宜延續氣勢《香港金曲》玩晒　MIRROR料成犧牲品

無綫與港台破天荒合辦的首個樂壇頒獎禮即將舉行，佔盡天時地利人和的「歌王」張敬軒被爆是「男歌手大獎」贏家，鄭欣宜則勢成就女歌手「大滿貫」。同樣轉型為獨立歌手的謝安琪和許廷鏗勢孤力弱，拒絕陪玩，而人氣男團MIRROR或一嘗捧蛋滋味。

無綫和港台首度合辦的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》鐵定本月24日於將軍澳電視城隆重舉行，當晚將頒發13個獎項，包括「金曲獎」、「男歌手大獎」、「女歌手大獎」，「新人獎」、「金曲榮譽大獎」等。據知，各獎項投票已結束，評分工作亦完成。有指張敬軒和鄭欣宜將是男女歌手的大贏家，而人氣男團MIRROR出席機會是「零」，雖然隊中多位人氣偶像有份候選，但能否得獎存變數。

軒仔早前完成紀念入行20年演唱會，創下疫情下開騷4大紀錄，人氣高企，憑實力及受歡迎程度，軒仔力壓一眾後起之秀，被視為男歌手獎的大熱門。而唱作歌手林家謙人氣高企，被指有機會成為男歌手第2；同樣被睇好還有剛開完騷的馮允謙、新人王張天賦及憑《聲生不息》在內地爆紅的曾比特（Mike）。

謝安琪拒陪玩

鄭欣宜在女歌手方面一枝獨秀，之前她已在《新城勁爆》、《叱咤》及ViuTV的《Chill Club》連下三城奪女歌手大獎，如無意外《香港金曲頒獎典禮》的「女歌手大獎」都是她的囊中物，成為女歌手大滿貫。而泳兒、AGA、Gin Lee、陳蕾及JW預料也會得獎，「女新人獎」則由無綫打造的「聲夢」冠軍炎明熹奪得，男新人則是張天賦及Mike之爭，不過身在內地的Mike要缺席頒獎禮。

歌后謝安琪（Kay）雖然在候選名單，但盛傳她與無綫交惡，已多年絕迹無綫螢光幕，加上沒有歌曲登上「勁歌金榜」，故她沒打算出席頒獎禮。跟Kay情況相若的還有轉做獨立歌手的許廷鏗，早年他被無綫列為不受歡迎人物，他即倒戈為ViuTV擔任《全民造星Ⅳ》導師。雖然已得到無綫「放生」，又有歌曲候選，但有傳他為免惹網民爭議，未答應亮相。

不設「組合獎」

至於人氣男團MIRROR熱爆全城，無綫高層曾志偉曾公開表示歡迎ViuTV旗下的MIRROR及ERROR出席，但據知MIRROR以準備開騷為由，已婉拒出席頒獎禮。雖然成員姜濤、Jer、Anson Lo先後在港台《十大中文金曲》頒獎禮攞過獎，但今次由港台跟無綫合辦的頒獎禮，獎項類別只得「樂隊獎」，MIRROR以組合之名並不在候選之內。而之前在其他兩個電台擸了不少獎的姜濤、Anson Lo、Edan和Jer，會否成為電視台敵對之爭的「犧牲品」則有待揭盅。

MIRROR開騷是非多多

人氣男團MIRROR將於7月底舉行首個紅館演唱會，今次開騷是非多多，由售票時Server「死機」，以致不少粉絲未能購票，日前又因發布演唱會周邊商品訂購問題，引起粉絲不滿！

菊梓喬冇信心攞獎

被傳失勢的「TVB Music Group」（前名星夢）一姐菊梓喬近日在網上報喜，表示4年前《使徒行者2》劇集片尾曲《忘記我自己》至今達2,000萬收看次數。昨日她受訪時表示感激歌迷：「估唔到隻歌至今都仲有歌迷繼續聽。（係咪最佳成績嘅歌曲？）我冇計喎，因為計住就好大壓力，有呢個成績已經好開心。」

問到可會出席《香港金曲頒獎典禮》？她坦言會出席支持，不過對獎項抱「佛系」心態：「有冇獎都冇所謂啦。（網民估你機會大。）我何德何能？只係小人物。（你係唱片公司一姐喎！）我年紀就大。」