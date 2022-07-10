超越BLACK PINK！aespa新碟首日銷量破79萬張

韓國4人女團aespa出道僅年半，已憑歌曲《Nevt Level》紅遍海外，今年更在韓國《第36屆金唱片大獎》中同時奪得新人獎和年度藝人獎，相當威水。而她們前日（8日）推出第2張迷你專輯《Girls》，預售量達161萬517張，是韓國女團史上最高紀錄。

截至前日晚上8點45分，《Girls》已經賣出逾79.6萬張，超越人氣女團BLACK PINK於2020年10月創下的68.9萬張銷量紀錄，成為首周銷量最高的韓國女團，網民都睇好她們有望在一星期內突破百萬銷量，而同名主打歌的MV已突破2,700萬點擊。

aespa正身在美國紐約，繼日前到聯合國本部參加《2021年可持續發展高級會談》後，她們又於當地時間8日出席ABC電視台舉行的《Good Morning America 2022 Summer Concert Series》音樂節，是首隊在該音樂節演出的韓國女團，她們除唱出出道歌《Black Mamba》之外，亦唱出《Life's Too Short》、《Illusion》、《Nevel Level》及新歌《Girls》。

至於BLACK PINK日前透露新碟的錄音工作已經進入最後階段，將於本月拍攝MV，並在下月憑新專輯相隔1年10個月回歸樂壇，未知她們能否重登女團銷量榜冠軍。