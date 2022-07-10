【心理測驗】來自愛神的糖果測試

有人話愛情猶如一門學問，需要用心學習、努力經營，學會與對方的相處之道。話雖如此，但每個人的性格都有長短，有時就需要對症下藥才能擺脫「愛情差生」的稱號，免跌入別人設下的「愛情陷阱」。是日的一道關於戀愛弱點的心理測驗，正好給愛情路不順的你當頭棒喝，大家不如來測一測，找尋原因啦！

【問題】

試幻想，當你走在樹林之中，愛神突然出現了，說要送你一顆愛情糖果，你會選擇以下哪一種？

A.紅白士的糖

B.彩色鑽石糖

C.七彩星星糖

D.方形白色糖

E.圓形橙色糖

【結果分析】

A.放不下面子和矜持

其實你很清楚自己要的是甚麼，對於不喜歡的人你根本不會搭理，而面對喜歡的人，則恨不得把所有的注意力都放在對方身上，總是忍不了聊起對方。話雖如此，但因為自己的面子和矜持，你會刻意隱藏對對方的強烈喜歡，亦因害怕被拒絕而不敢表白。即使踏入戀愛，亦常因面子不願道歉而與另一半爭吵。

B.卸不下防備和偽裝

多愁善感的你十分缺乏安全感，可能是因為曾經在感情中受過傷害，因為對愛情缺乏信心又害怕被傷害，你習慣偽裝，不輕易向別人展示真實的一面，亦不輕易交出百分百的信任，即使是伴侶亦一樣。內心渴望被愛的你因為厚厚的盔甲而叫人卻步，會被與自己相似的人吸引，陷入互相猜疑的不安之中，所以目前你要先學懂放手。

C.把愛情過於夢幻化

你對愛情有着過於美好的幻想，總想着對象能了解你，在你需要的時候立即出現，是一位完美的伴侶。因為既有的觀念，令你面對爭吵、不合、對方的缺點時會分外沮喪。平衡夢想和現實是你如今的首要任務，學懂與愛的人在相處中磨合，在生活中彼此依賴，接受對方與你幻想中的落差，才會有更自在的戀愛關係。

D.對自己缺乏自信心

刻下的你似乎對自己缺乏信心，可能是因為前幾段失敗的愛情，亦可能是因為自身的個性，甚至會自卑地認為自己是一個沒資格被愛的人。這樣的你會錯過很多近在眼前的桃花，即使有對象，你亦會常常試探對方是否真的愛你，因為你的不信任，令對方感到非常疲累。對於你來說，首先的任務是要找回自己的信心，勇敢去嘗試愛。

E.習慣依賴不夠獨立

無論在愛情、友情還是親情中，你都是習慣依賴的大孩子，需要時時的關注及寵愛，因此在愛情世界，你容易患得患失，要求對方時刻報告行蹤，往往得不到滿意的答案就會生氣。面對戀愛，你需要學習獨立及體諒對方，而且亦要明白愛是用「心」去經營，並不一定要時刻掛在嘴邊。