黃奕斌同譚嘉儀玩身高差　出席胡楓節目

早前北上讀書及拍劇的「聲夢學員」黃奕斌（Hugo），離港大半年，近日放暑假返港，早前與譚嘉儀、鄭俊弘等出席胡楓的《人生90好楓Show》節目，高大的Hugo與嬌小的譚嘉儀身高距離一大截，埋位前2人玩度高，十分搞笑。Hugo正在北京攻讀中央戲劇學院，今年是最後一年，課程跟香港不同，現時還有兩個，預計明年便畢業，問到暑假之後幾時要再返北京上課？他說：「睇學校安排，因為疫情關係，有可能會上網課，如果網課都可以留喺香港讀，（離開咁耐會唔會擔心流失粉絲？）流失就冇，不過有啲粉絲留言話好掛住我，因為好耐冇見，有啲話無論任何我出席嘅活動，都會儘量嚟捧場，好開心。」他笑言因冇出席活動一段時間，需要時間適應作熱身，但看到粉絲都好熱情和友善。談到在北京的學校生活，他自爆一入校門，有入冇出，他說：「我一返去讀書就全程投入讀書，完全冇步出過校門，有啲朋友放假會去市中心食吓嘢，我都冇，寧願留喺宿舍做作業，我性格係咁，（性格幾宅？）可以咁講，當咗學校宿舍係屋企，宅喺學校。」

對於「國民初戀」姚焯菲（Chantel）近日疑有私人影片流出，姚父入稟高院，求頒令禁轉發一事，Hugo表示回港後有主動跟Chantel聯絡表示關心，覺得她家人會處理，他認為應該給予Chantel空間。