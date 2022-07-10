王智騫演學霸兼游泳接力隊成員　努力操肌

現年25歲的藝人王智騫（Martin）有份參與ViuTV新劇《I SWIM》的演出，其飾演的角色是學霸兼游泳接力隊成員，也是隊中的人肉資料庫，跟MIRROR成員Edan及魏浚笙有不少對手戲。

由於Martin的身形本身較為瘦削，他為拍攝該劇而努力操肌，他坦言：「我本身食量唔多，亦都唔係食好多肉嘅人，但為咗增肌要食好多高蛋白食物同碳水化合物，所以對我嚟講都幾辛苦。最有趣係拍攝時，因為我身材瘦，我要成日食甜品同肥膩嘢，但同劇演員就要減脂同戒口。」對於現時身形，他稱尚算滿意：「我會比自己85分，係中上偏高分數，但可以練得再平衡少少，相比其他演員我都係偏瘦，劇中咁多個演員之中，我覺得Stanley身形最好，佢個倒三角好勁，好似奧運選手咁。」

另外，劇中有不少游水及比賽場口，Martin笑言拍劇前以為自己識游水，但當入組參與訓練後才發現一直以來泳姿也是錯，而比賽及水底拍攝場口也是最具挑戰：「我哋拍攝比賽戲嘅時候已經踏入冬天，加上喺室外游池拍，啲水又唔係恒溫，所以好凍，而且要拍到咁多演員同時起跳同入水嘅鏡頭係好困難，所以要不停重複拍，真係好消耗體力。」