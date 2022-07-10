曬後3招　急救紓緩泛紅肌

天氣變幻莫測！上周末颱風來襲，帶來連日狂風暴雨，到今個周末晴天娃娃發功，好天氣終於回來了，大家又可以上山下海玩盡各式夏日活動。不過同陽光玩遊戲也是有代價的，就是皮膚容易曬到通紅或出現脫皮及灼痛不適。所以除了一的曬前準備（戴帽及搽防曬），最好曬後馬上依照以下3步，對皮膚進行修復，就能發揮急救紓緩作用，令皮膚快速回復健康水平，保持水潤亮白！

第1步：即時紓緩鎮定肌膚

首先需要穩定肌膚狀況，潔面後將富含精華液的柔軟面膜敷在肌膚上，約3~5分鐘後取下面膜，輕輕按壓臉部至頸部肌膚，讓精華滲入肌膚底層，發揮鎮靜、紓緩功效，同時有助收縮毛孔。面膜還可以預先冰凍，等到使用的時候拿出來冰敷，紓緩效果就會更加顯著。另外，要注意曬傷後不能進行刺激性的護膚療程，例如激光、果酸換膚、去角質磨砂等，因為有機會刺激受損肌膚，為肌膚帶來二次傷害。

第2步：為肌膚補水

此步驟需要選用補濕、成分天然和低敏的保養品，以不刺激到肌膚為大前提，為曬傷後變得乾燥脫皮的肌膚作修護，讓膚質回復之前的水潤感覺。不妨選用水感清爽的補濕乳液，修復和強化肌膚的防護屏障，同時防止肌膚水分流失，讓肌膚回復飽滿、柔軟。身體方面，則可使用曬後修復啫喱或天然蘆薈產品，在明顯曬傷部位大面積厚搽。切記不要在這個時候用美白產品，因為這時候肌膚會較敏感，而美白產品大多含刺激成分。

第3步：曬後1周持續美白防曬

曬後當日通常只會感受到皮膚泛紅和灼熱，如果嚴重的話在第2天就會開始脫皮。等到皮膚恢復到健康狀況就要着手進行美白和防曬的保養。畢竟皮膚剛剛開始回復健康，因此所有保養產品都應選用低敏配方。日常防曬大家可能會忽略對頭髮的保護，其實日光暴曬也會傷害頭髮的蛋白質，破壞表層，令頭髮褪色。所以每次出門前，應均匀噴上防曬護髮噴霧，以減輕紫外線對頭髮損害而出現乾燥。