台灣女星徐熙媛(大S)韓國老公具俊曄愛寵愛到出晒面,成為國民好老公,早前佢仲孖住大S妹妹徐熙娣(小S)現身金曲獎玩胸襲,引起全城熱議。同台嘅陶晶瑩近日晒出後台花絮片,當時陶晶瑩正同具俊曄對稿及閒談,當講起大S時,具俊曄竟突然爆出超甜愛妻宣言:「I saved the world before my life, it's give my lucky.」自言前世應該係拯救咗全世界,今生先咁幸運娶到大S,認真閃到盲!之後小S化完妝加入齊齊綵排,當陶晶瑩用英文同具俊曄解說完整個頒獎流程後,小S突然加把嘴,開黃腔大爆其閨房事:「然後你可以回家Sex with my sister」,令具俊曄大感無奈,搖晒頭衝口而出:「神經病!」場面搞笑。