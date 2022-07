漫威超級英雄片《雷神奇俠4:愛與雷霆》(Thor: Love and Thunder)周五於北美開畫,周末累積票房高達1億4,500萬美元(約11億3,100萬港元)成為本周票房冠軍。

該片更是年度開畫票房季軍,排在漫威超級英雄片《奇異博士2:失控多重宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)與《侏羅紀世界:統治霸權》(Jurassic World Dominion)之後。