Kylie C.拋半呎事業線　「胸」撼同門？

Kylie C.鄭杞瑤去年參加《ACE TALENT演藝模特兒大賽》，得獎後加入「美容教主」唐安麒旗下並正式入行，現為人氣KOL、模特兒及直播平台主播，更被封為「學霸甜心」。新一屆大賽於8月舉行，成人組和兒童組報名反應熱烈，大會稱報名人數升2倍，日前身為首席評審的唐安麒率領設計師何國鉦等，在一連兩日的面試日挑選入圍者。參賽者來自各行各業，當中包括現年32歲、任職醫生的蘇雋邦，他曾參加《全民造星3》。模特兒成人組勝出者將代表香港到韓國參賽，而演藝組勝出者有機會到韓國當練習生。今屆報名反應熱烈，唐安麒說：「因為今年增設兒童組，比上年感覺更新鮮好玩，希望可以發掘多些未來的明日之星。」

Kylie C.當日以師姐身份為面試者打氣，並隆重其事地以超Deep V裙上陣，大晒半呎事業線，被問到有新血加入會否感到有威脅時，她說公司愈多人才愈好，大讚面試者為實踐夢想敢於行出第一步。惟當日面試，並非只有Kylie C.獨領「峰」騷，跟她同屆的另一得主、現備受力捧的C Lam由老闆唐安麒親自帶到現場，C Lam不時主動跟面試者交流打氣，而Kylie C.和她卻似乎少交談有距離，未知Kylie C.是否為力保地位，「胸」狠出招免失主場！