連詩雅搞婚禮預咗有磨擦　阿媽講明唔畀同居試婚

藝人連詩雅（Shiga) 今日（10日）在新蒲崗出席《MIKIKI •Summer Skycation 》揭幕禮。Shiga的未婚夫陳家樂最近返到內地拍戲搵老婆本，她便要擔當起「母職」到男友家照顧其愛犬，準人妻被問到可希望生BB做媽媽？她說：「唔會咁快啦，因為婚期都未有，同埋處理婚禮都需要好多精力，見朋友處理婚禮仲會有磨擦。」

問到她籌備婚禮可有磨擦？她說：「佢依家唔喺香港，所以都未傾到，坦白講兩個人一齊就唔會冇磨擦，不過，我哋都搵到一個健康方法，冷靜去解決，同埋我哋都係唔鍾意衝突，見開始有磨擦，就會冷靜咗先再去傾。」

可會同居試婚減少婚後一齊的生活問題？她說：「因為我媽咪唔鍾意，得我一個女，唔想我結婚之前同居，所以好多人都唔信我咁多年來都冇同居過。但係媽咪都係一個好開明嘅人，情侶之間去對方屋企、旅行佢都會諒解，只係一齊住就唔得。」

家樂在內地工作預計逗留兩三個月，她指惟有靠視像保持見面：「因為都唔第一次要分隔，平時大家都會約埋一齊視像食飯或者一齊同步睇戲。」笑問兩人可會相約一齊「鴛鴦戲水」？她說：「梗係唔會啦，呢個網絡世界你拎住個電話去沖涼，除咗對方，唔知會有幾多百萬人會喺大氣電波睇到，所以真係危險，就唔好喇。」

講到她的師妹邢慧敏成為熱門候選港姐，她說：「戥佢好開心，雖然同佢唔算非常熟，但覺得佢係一個好有愛心嘅女仔，希望佢好好享受比賽，對自己有信心，笑多啲。」