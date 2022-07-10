傳Ian《季前賽》戲份被刪　Edan撐兄弟：佢比較慢熱！

人氣組合MIRROR成員Edan（呂爵安），與好兄弟ERROR 4子今日（10日）齊齊出席活動，商場4、5層樓企滿粉絲，目測逾千人圍觀，場面熱鬧。

對於有指MIRROR另一成員Ian（陳卓賢）因為態度差，被公司「半雪藏」，主演劇集《季前賽》戲份被刪，令Edan「冷手執個熱煎堆」，戲份突增。Edan回應表示：「大家睇吓就算，到劇集推出，就知道我點都唔會係男一，不過明白大家想有啲話題性嘅嘢。如果大家有留意開我哋，都知道我哋好專業，我夠膽講。（咁有冇同Ian傾番？）我哋直頭冇提過，大家睇《季前賽》就知咩事。（覺唔覺得Ian性格比較輸蝕，會惹人誤會？）佢係的確比較靜同慢熱，冇可能要求一個靜嘅人突然變可愛，但如果大家有留意佢作品及談吐，就會知道佢究竟係咩人，大家要經過了解先好做判斷，唔好立亂推測。」

至於有傳粉絲私追，搞到MIRROR演唱會排練受阻，要經理人花姐出貼文作出呼籲，Edan說：「我哋真係去咗唔同地方綵排，不過花姐出貼文後，大家都好受守規矩，冇太大影響喇。」

另外，ERROR有份客串Edan處男電影，4子打趣「夾埋出幾多10秒」，又形容好想主演電影，最好以超級英雄科幻片為題材，肥仔更笑說：「拍復仇片，搵MIRROR客串！」193說：「可以開偶像劇，好似《四葉草》咁，不過我哋叫《四菊花》。」