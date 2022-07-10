聲夢2︱任暟晴向姚焯菲學習：佢唱歌好過我又靚過我

無綫歌唱比賽節目《聲夢傳奇2》今日（10日）舉行粉絲見面會，20位學員即場向粉絲們拉票。而大會公布了本周「學員人氣榜」，三甲分別是任暟晴（Jasmine）、趙紫諾（Sabrina）與XiX，她們在台上獻唱之前的比賽歌曲。

對於成為人氣冠軍， Jasmine坦言是意料之外：「因為節目最初出街，我冇乜曝光，冇諗過咁我唱歌可以吸引到咁多人。今日現場見到咁多人支持我，同埋第一次見到自己個名牌，覺得好感動。」網民讚她樣子甜美，有潛質成為姚焯菲（Chantel）接班人，她則認為Chantel比自己漂亮：「我唔敢講，佢係前輩，佢經驗多過我，唱歌好過我又靚過我，我要向佢學習。（你因為靚女有着數？）我希望大家留意我唱歌多啲，想人哋讚我唱歌好多個讚我靚。」提到擁有1400萬粉絲的內地網紅耳帝，也有上載她的唱歌片段及稱讚，她說：「我知呢件事，當日起身媽咪有同我講，覺得成件事好震驚。」

至於Sabrina獻唱時音響發生問題，問她會否感緊張及尷尬？她說：「當時冇諗到緊張，只係想唱好首歌，落到台先識緊張。（網民睇好你攞冠軍。）我知自己仲有好多不足，好開心有人鍾意我唱歌，希望可以做得更好。（你有冇信心奪冠？）我都想有信心，但比賽好多變數，會盡力做到最好。」

女團XiX謙稱想不到她們能長佔人氣榜首5位，感激所有人的支持：「多謝佢哋每日做手指運動喺網上投我哋票，辛苦大家。（你哋人多所以着數啲？）可以我哋之前參加聲夢Junior，啲人睇得我哋耐啲，所以熟啲。」講到她們獲評審Eric Kwok偏心，她們承認對方很關心她們：「佢哋我哋唔係嗰種偏心，而係好嚴厲，每次排練之後都會畀好多意見我哋，我哋都好鍾意佢。（覺得邊個係你哋競敵？）個個都係。（好多學員話怕同你哋對戰。）我哋都好驚佢哋，佢哋全部都好有經驗。（嚟緊有咩秘密武器？）會發揮團隊精神，舞步要勁齊，同會嚐試唔同風格，帶出青春活動一面畀大家睇。」