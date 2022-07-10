黎紀君領養金毛Rafa：個天送畀我嘅珍貴禮物！

女星黎紀君（Christy）本身飼了一隻貴婦狗Blossom，近日再收養多一隻金毛尋回犬Rafa，她說：「我嘅生活好大變化，要照顧多一隻狗仔。」日前她更帶愛犬參與香港開電視的節目拍攝，她笑言愛仔大受工作人員歡迎。

她又親述領養Rafa的過程，她說：「Rafa依家得3個月大，幫Blossom剪毛嘅女仔，一直知我好想養金毛，有一日我拍緊節目，突然接到佢個電話，佢有個客話鄰居有隻2個月大嘅金毛，有私人原因要棄養，問我要唔要，但我要一日內決定，我即刻問屋企人意見，佢哋好支持我，我一收工即刻去買晒所有嘢，之前養Blossom時，我用咗2個月時間去準備，今次只係短短2個鐘頭就去接佢返嚟，一切嚟得好突然，但就好似個天送畀我一份好珍貴嘅禮物，我都義不容辭領養佢。」

Christy表示Rafa第一日回家時，Blossom確實有少少不習慣，但兩隻狗仔好快就融洽起來，她說：「係好神奇㗎，我成日當Blossom係人咁傾偈，我係咁灌輸佢知，我哋多咗個細佬仔，同佢講要好好照顧，去到第二、三日佢比我仲緊張，Rafa叫一聲，佢會第一時間衝入去睇吓有冇事，我啲朋友成日形容Blossom係管家婆，依家佢哋兩個感情好好。」她笑言成件事好唔真實，突然間又做了狗媽咪，對她來說是一種緣分，她說：「養狗狗係好開心，特別係最近教Rafa一樣嘢，佢好似識聽你講，佢又好鍾意呢個屋企，我覺得好暖心，真係希望大家都支持領養。」