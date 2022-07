期間限定活動　好玩又嘗新

夏天除和陽光玩遊戲,坊間亦推出多項特色活動,讓市民消閒。近日坊間有多個不同主題間限定活動舉行,無論是品酒看歷史、和貓主子感受藝術氣息,又或是限定的健康烘焙都有,大家可按個人喜好參加,用來消磨時間最好不過。

貓咪藝術

對貓奴來講,注意主子的一言一行是例行公事,閒時除了「吸貓」,見到相關的精品或美食會盡情搜羅,尖沙咀精品超市谷辰近日和藝術團體ARTube合作,於現時至8月1日將店子打造成Cat in the Loft期間限定藝術商店,店中一角會變成貓奴打卡遊樂場,另設有不同場景和裝飾,方便主子和貓奴齊齊打卡。團體邀請了13位藝術家,以插畫、寫生、刺繡、玩具、養生茶等不同形式和藝術品等呈現貓主子的生活。當中包括有各款精品如玻璃杯、爆肌貓系列、餐具和藝術擺設,同時間推出的GUUD To Go輕食系列,內有沖繩飯糰、日式溏心蛋、沙律、三文治和濃湯等配搭,包裝上更有限定貓貼紙。活動期間的逢星期六日下午2時至5時,消費滿指定金額,可免費獲雞蛋仔乙份。其他活動還有攝影大賽、工作坊及不同的購物禮遇,隨時可消磨半日。

人氣烘焙

香脆曲奇、軟綿蛋糕和鬆化麵包一向受大眾歡迎,坊間亦不時有品牌推出新品,金鐘Lab Concept由現時至9月,分別和4個烘焙品牌合作,推出「Summer Bakery Journey 夏日烘焙甜蜜之旅」主題期間限定店 ,手工千層餅店Mille會提供新口味玫瑰士多啤梨千層,主打Bagel的日月之幸,除有不同口味的貝果、卷蛋和曲奇,還有限定的蜂蜜煙肉芝士軟曲奇, Kakachevée提供原味、柚子和斑蘭3款口味的巴斯克焦香芝士蛋糕,以及手作曲奇及丹麥吐司。標榜低糖無麩質的ALT+ 有低碳熱情果檸檬卷蛋、低碳花生醬煉奶卷蛋、低碳美式曲奇及雪糕等,各有捧場客。

加州美酒體驗

美國加州除陽光與海灘,當地亦有富特色的酒莊,加州葡萄酒協會於現時至7月16日推在上環打造「Sips of Summer 加州酒限定體驗館」,展覽會有1849年由淘金熱到禁酒令等歷史資料和圖片,有專人為大家講述加州葡萄酒產區的發展。市民可在指定間參加導賞團,品嘗多款加州葡萄酒,大會亦和葡萄酒應用程式及網購平台合作,讓客人隨時了解葡萄酒的各項資料,在特定時限內可享用折扣選購美酒,讓大家於夏日隨時小酎。