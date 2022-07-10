大膽︱炎明熹先讚後踩前輩　封李克勤做「魔人」

殿堂級歌手葉蒨文（Sally）於最後一集《聲生不息》，帶領全體歌手合唱Beyond經典金曲《不再猶豫》打開序幕，曾比特（Mike）除了在開幕部分表演彈結他，更與炎明熹(Gigi)、周筆暢（筆筆）及林曉峰表演棟篤笑，看似不擅辭令的Gigi，一開口即將《聲夢傳奇》「奶爸」李克勤擺上枱，先讚後踩說：「我特別想跟李克勤老師說謝謝，因為我參加歌唱比賽時你是我的老師，然後他跟我講得最多的就是『你可以的』，我覺得當導師真的很簡單！」說罷引來全場大笑，克勤亦直豎拇指，之後Gigi再爆克勤是「認真魔人」：「克勤老師對待比賽是非常非常認真的，他上一次PK為了贏我們，竟然穿了這麼奪目的衣服、還跳舞！我想說克勤老師，你可以呀！」

愈講愈興奮的Gigi，再爆前輩林子祥（Lam）偏心：「我最大的遺憾是未能夠跟Lam老師合唱，他說我們年紀相差太大，要找到一首爺爺跟孫女的歌才能跟我合唱，然後他轉頭就跟單依純合唱去了，看來林老師是找到孫女了，我好羨慕你，『林依純』！我想做林明熹！」而阿Lam於節目尾聲獲邀細訴香港樂壇由七十年代至現在的變遷，自言當年也是聽溫拿，羅文、許冠傑的歌學粵語咬字，又指難忘已離世的昔日好友，期間播出阿Lam與他們的珍貴合照，他說：「很多歌星朋友已不在了，我很懷念他們每一位，他們的音樂永遠在我心裏。但我們還是要把期待放在未來，這樣才有下一首歌。」