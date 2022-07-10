衛蘭紅館騷開唱　嘉賓鍾舒漫連講10鐘「騎劫」演唱會？

一連三場《衛蘭 BE STILL LIVE 2022演唱會》於昨晚（9日）假紅館展開，相隔4年再踏紅館舞台，當Janice一升台，逾萬眾歡呼掌聲滿瀉，以一曲《生涯規劃》為個唱揭開序幕，身穿黑白女皇長裙襯閃石面罩，連唱幾首歌後，她深呼吸笑住話：「感受吓你哋先！頭先好緊張，因為好耐冇上台唱歌。呢個演唱會希望大家可以暫時放低你哋嘅煩惱，盡情放鬆一晚，我好緊張，但ok，我唱幾首歌就ok啦。哈哈.....」

首場請得5位好姐妹，包括鍾舒漫和鍾舒祺兩姊妹、Shimica、Reanne以及其孿生衛詩分享舞台，合唱多首靚歌，鍾舒漫帶淚說：「之前不知何故失聲咗一段好長嘅日子，唔可以唱歌，令我失去人生價值，好痛苦，多謝Janice一直義無反顧話等佢一齊上台，不停畀鼓勵，我先可以康復。」

她一共轉了5套衫，不停騷長腿，近兩年愛上做gym，收身有成果，比之前更fit，所以歌迷不停大叫「你好靚呀」，令她只識尷尬地笑，只識得不停話，「哈哈...多謝...thank you....」

演唱會尾聲，衛蘭以《大哥》作結尾，但全部歌迷不肯離場，要不停「安歌」，結果一共「安歌」了4首歌才完騷。此外，一眾「聲夢學員」包括何晉樂（Rock）、張馳豪（Aska）、孫漢霖（Steven）、黃奕斌（ Hugo）、潘靜文（Sherman）、文凱婷（Arean）、蔡愷穎（Lolita）、鍾柔美（Yumi）、岑寧兒、陳詠謙、Aiden Hung 、應昌佑等亦有到場支持。

Janice在騷後的表現成網民熱話，有指Sherman分享失聲的經歷講足10分鐘，有騎劫好友演唱會之嫌，覺得成為嘉賓，應上台前作好準備，不應喧賓奪主，有網民留狠話：「睇得好辛苦」、「變咗播道會」、「點解變咗團契」、「我淨係想睇Janice咋！」