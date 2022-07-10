西葉瑞希　國民童年玩伴

日本寫真界好鍾意用「國民」嚟形容氣質出眾嘅人氣女優，好似「國民愛人」、「國民情婦」之類，而今日為大家介紹嘅西葉瑞希，就因為有一張甜美童顏，加埋氣質天真清純，獲封「國民的童年玩伴」。

可愛又好波

喺日本，好多寫真女優都以演出舞台劇為副業，亦有舞台劇演員撈過界，間唔中拍吓寫真，好似長月翠、安倍乙都係嚟自舞台劇界，而今年23歲嘅西葉瑞希，同樣喺寫真界同舞台劇界兩邊走。點解阿妹咁有觀眾緣？好明顯同個樣生得甜美可愛有關，事實上，佢嗰副童顏又真係幾掂，笑起上嚟散發出陽光味，好有治愈力，尤其站喺男仔角度，就算心情麻麻，見到佢都會即刻開心番啲，所以佢最近獲得「國民的童年玩伴」呢個封號。另外，瑞希又被稱為「平成最後之蘿莉巨乳」，皆因佢係好波之人，一對脹卜卜嘅E奶，質感天然又堅挺，加埋肌膚鮮嫩白滑，真係好有睇頭。

主攻舞台劇

雖然瑞希個樣睇落好年輕，但佢喺10年前就加入女子組合「Star☆T」，正式投身演藝事業，兩年後轉投另一隊美少女組合「kyueens」，而喺差唔多同一時間，佢就開始參與舞台劇演出，之後仲喺寫真界嶄露頭角。自從瑞希向觀眾展露自己嘅驕人身材，佢嘅人氣開始彈起，後嚟有份演出特撮劇集《魔進戰隊輝煌者ZERO》，名氣進一步急升，事關佢喺劇中扮演青春可愛嘅學生妹柿原瑞希，演出入型入格，所以備受讚賞，亦令「瑞希」呢個名愈嚟愈多人識。家陣，瑞希主力喺舞台劇界發展，一得閒就會為雜誌拍吓性感寫真，嚟緊佢又忙於預備由動漫作品改編嘅同名舞台劇《Dr.STONE》，希望佢演出成功喇！