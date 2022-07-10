嘴角含春　慾女笑淫淫

相傳舊時候有位美人叫褒姒，佢嘴角含春，擁有一笑傾城、再笑傾國嘅「本領」，所以話，識得笑嘅女人，吸引力真係唔講得笑。今日就同大家笑談情色世界中有關笑（Smile）嘅話題，齊齊嚟笑一笑！

Vertical Smile 女人的秘密

照字面直譯，前者解垂直，後者解笑容，一般人未必知道點解，但如果話你聽「Vertical Smile」係情色俚語，暗指女人身體某個部位，相信好色又聰明嘅你應該會估到答案吧！無錯，就係指女性嘅私處，同另一個情色俚語「Genital Smile」相通。講開又講，原來女人隨住年紀增長，唔止車頭燈會下垂，陰唇都不能幸免，事關雌激素分泌會因為年紀大而減少，加上膠原蛋白流失及脂肪萎縮，就會令陰唇下垂。

Smile Driver 頂級難度

家陣啲職業司機咁躁，要做到笑容滿面咁揸車，真係唔容易，不過所謂「Smile Driver」，其實係口愛體位嘅一種，做法係男方抱住擺出倒立姿勢嘅女伴，而女方則抱住男方嘅雙腿，雙方繼而向對方私處發動口舌攻勢，換句話講，呢一招係「69式」嘅進階版，難度極高！有性學家指出，呢一招對體能嘅要求好大，男女雙方喺互相取悅對方嘅同時，可以當做健身運動，一舉兩得，問題係千祈唔好玩太耐，以免發生意外。

《Sperm Smiles》 汁液四濺

美國四仔向來以脫星演出浮誇見稱，而呢套由Platinum X Pictures喺2004年推出嘅《Sperm Smiles》，可以話係好有代表性，被AVN評為色慾度極高嘅500套四仔之一。影片由捷克脫星Jessica Dee執導，有份演出嘅Sammie Rhodes、Haley Paige同Manuel Ferrara，都係以演出作風狂野、水頭充足而上位，再加埋男脫星Steve Holmes以精華素量極多而出名，單睇呢個陣容，可以預期片中嘅性愛場面有幾鹹同有幾濕，絕對係四仔迷唔能夠錯過嘅佳作。

同場加映： 松島楓引退作《SMILE》

提到Smile，相信好多日本AV迷都會諗起松島楓，事關AliceJAPAN喺2007年為咗紀念佢引退而推出嘅AV合輯，就係用咗《SMLIE》呢個名。講起松島楓嘅出道，可追溯至2002年，憑住美貌同33D美乳，好快成為AV迷心目中嘅「夢想女友」。2007年佢宣布要同男友結婚而引退，但未成婚就分手，於是喺翌年以S1專屬女優身份復出，到咗2010年再度引退，之後結過婚又離過婚，家陣係一名育有兩個細路嘅單親媽媽。至於《SMLIE》嘅片長達4小時，收錄咗佢喺效力AliceJAPAN期間嘅精彩演出，好有收藏價值。