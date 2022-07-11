楊冪拍綜藝險盲　節目組封鎖消息6小時捱轟

內地女星楊冪前日在長沙開工時發生意外，導致眼角受傷，工作室及節目組相隔6小時才「龜速」否認失明傳聞，又指她暫時要停工，觸發楊冪與新劇拍檔龔俊兩派粉絲馬拉松式罵戰！龔俊粉絲怒轟楊冪為「賺兩份錢」冇專心拍劇，連累龔俊在40度高溫下延長工作進度，又寸爆叫「楊阿姨」求神拜佛保骨頭硬，免再累街坊！

前日（9日）有粉絲在網上爆料，稱目擊楊冪在長沙拍攝內地節目《密室大逃脫4》時發生意外，要「捂着臉上救護車」，消息傳出後一直未有官方回應，更有傳楊冪險盲及毀容。事隔6小時至接近凌晨時分，楊冪工作室始打破沉默，承認她錄影時受傷：「經醫生診斷，眼皮眼角處有外傷，已做縫合處理，治療順利，萬幸未傷及眼睛內部。目前情況穩定，後續將遵從醫囑進行恢復治療。工作室將以小冪身體健康和休養為首要考慮，根據實際情況進行後續工作的協調安排。」

節目組被彈反應慢

《密4》節目組緊隨發「致歉信」，信中兩度道歉，稱事發後即時把楊冪送院：「我們向楊冪女士真誠道歉，節目組將認真檢討，和各部門進行安全教育，嚴格把控安全生產，保障嘉賓和工作人員的安全。」網民怒轟工作室與節目組反應「慢半拍」，又斥《密》系列一直為收視而罔顧安全，有粉絲指楊冪過往拍《密》時亦曾受傷，有次更要她從學校2樓跳下，她因畏高拒跳而流淚自責，事後發文道歉。

楊冪官方粉絲團補充最新情況，指長沙最好的專家為楊冪打破傷風針及麻醉藥，採用美容針縫合傷口，並有工作人員貼身照顧，但由於要等醫生指示才復工，暫未能拍攝與內地小生龔俊合作的新劇《狐妖小紅娘月紅篇》。而劇組否認楊冪辭演的傳聞，但有傳她或要休養1個月，觸發兩派粉絲馬拉松式罵戰！

《狐》劇開拍後風波不斷，先有女星袁冰妍因其公司逃稅而臨陣被易角，由「最美周芷若」祝緒丹取代；楊冪與龔俊的造型又被轟偏離原著漫畫，當中楊冪的服飾更被彈低俗似青樓妓女。有楊冪粉絲指《狐》劇是「霉劇」，令偶像黑仔受傷，更霸氣指即使劇集進度趕，也要等楊冪康復：「不想等也得乖乖等着！」、「楊冪拍不了，誰也別想啟動這項目！」

雙方粉絲爆罵戰

龔俊粉絲怒不可遏，大罵楊冪已進劇組，卻為「賺兩份錢」累街坊：「楊阿姨請去燒香拜佛祈禱自己身子骨頭硬點，別拖累！」、「劇組開拍沒兩天，女主去錄綜藝受傷耽誤了所有進度」、「全劇工作人員無高薪加成，卻為一個藝人要賺兩份錢而打亂所有。」粉絲更為龔俊心痛：「整個劇組在40度高溫下等姐姐，我們龔俊轉了一個又一個場獨自撐起一片天，本來就要拍4、5個月，又得延期！請問有甚麼臉？」、「龔俊拍戲期間不錄綜藝，他真的是一心對待自己的演藝事業，對自己和劇組負責。」、「我們俊俊頭套過敏，希望不要中暑！」、「過氣女星是想趁機修修補補吧！」

其實龔俊本已「惹火」是非多，與他合演人氣劇《山河令》的小生張哲瀚被指精日辱華而遭封殺後，公開力數「有人」抽水借他宣傳，矛頭直指龔俊，故楊冪粉絲怪龔俊黑氣累人，更質疑「有人」扮可憐造勢。