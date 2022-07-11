【是日通勝】

農曆六月十三

壬寅年 丁未月 乙丑日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

宜：破屋、壞垣

忌：大事勿用

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：7、18、25、47

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：得失隨緣，保持平常心，身心都會健康一點。

金牛座：迎來倒霉的一天，謹記凡事要向好的方面想！

雙子座：整體運勢相當好，但順境時要避免得意忘形。

巨蟹座：久坐對身心健康無益，今天宜抽空出外散步。

獅子座：頭頭碰着黑，處理感情問題不可再拖泥帶水。

處女座：逞強性格易惹麻煩，面對公事最好腳踏實地。

天秤座：有閒錢勿只顧享受，謹記助人才是快樂之本！

天蠍座：給另一半多點私人空間，對方說不定更愛你。

人馬座：運勢好壞參半，穿淺黃色衣物可帶來好心情。

山羊座：保持樂觀，多展露笑容，愛情運將直線上升。

水瓶座：幸運指數排第一，生活無憂，或有意外驚喜。

雙魚座：爭取好姻緣要靠自己，單身者宜換個新形象。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）兔 正財旺

（跌）羊 是非多

鼠：想像力豐富，敢付諸行動就會有收穫。

牛：多愁善感，容易被一些小事觸動情緒。

虎：做事專注，不易分心，表現受上司肯定。

兔：趁正財運佳加把勁，付出與收穫成正比。

龍：運勢不穩，下午狀態下滑，需加倍小心。

蛇：容光煥發，溝通力強，助拓展人脈網絡。

馬：財運不濟，判斷力欠佳，投資容易出錯。

羊：是日沖煞，做事衝動，易陷入人事糾紛。

猴：貴人助力強，有機會在事業上大放異彩。

雞：話頭醒尾，有望在職場競爭中取得突破。

狗：桃花運偏弱，單身者急於示愛易碰釘。

豬：腦筋轉數快，處理大小問題均游刃有餘。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

天涯何處無芳草

所謂「山重水複疑無路，柳暗花明又一村。」置業安居，是每個負責任的家長們所渴求，能安居樂業，社會才能安定繁榮。

在風水學理上，離不開陰陽、五行、八卦等等，任何建築物都跟五行互相配合有關。風水學又稱環境學，專研山形水勢等環境學問。房屋五個方位如下：

屋前——朱雀位五行屬火。

屋後——玄武位五行屬水。

屋左——青龍位五行屬木。

屋右——白虎位五行屬金。

中央——勾陳位五行屬土。

我們經常聽到左青龍右白虎，即從屋向門外看來分別左右。簡單去選擇，當然找青龍位有建築物比白虎位高較為合適。一般如白虎位有東西高過青龍位，代表是非官非多，諸事不順，當然離自己地方很遠不受影響。其他風水知識包括：明堂不整，工作阻滯；向之字路，當主旺財；直路無情，耗財之象；向得明堂，富貴雙收；方正穩重，地氣凝聚……再和自己八字五行相配合。

成功不是贏在起點，而是贏在轉折點。《孫子兵法》中有一句話：「能而示之不能，用而示之不用。」雖然玄學經常被人提示這不是精密科學，但仍留到今天真是難以置信。