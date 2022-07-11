香港大學附屬學院　放榜日網上、即場同步招生

【營業資訊】香港大學附屬學院（HKU SPACE Community College）於2000年成立，為本港第一間社區學院，提供逾30項全日制副學士及高級文憑課程，以銜接本地教資會資助大學／自資學士學位或海外學位課程。在2021年繼續升讀全日制學位的畢業生及學生中，近2/3升讀八大教資會資助學位課程。而副學士畢業生及學生更超過1/3升讀本港三大（香港大學、香港科技大學及香港中文大學）*。學生升學表現非常理想，備受肯定。

學院十分重視同學的全人發展，因此提供不同類型的課外活動。學生輔導及個人發展服務團隊不時舉辦升學講座、諮詢服務及一對一模擬面試等活動，協助同學處理個人生活及學習上的困難，為升學做好準備。學院的「朋輩關顧計劃」會安排有經驗的師兄師姐與新生分享學習經驗，協助同學適應全新的學習環境及課程。

2022/23 新課程–經濟學副學士

課程旨在加強同學對經濟學理論與實踐的知識，幫助他們解決不同的商業問題，為有志升讀經濟學相關學士學位課程的學生打好學術基礎。畢業生可從事商業和金融、政府、教育、社會服務、旅遊等的相關工作，亦可以在教育、財務規劃、數據分析和管理等多個範疇繼續進修。

網上、即場同步招生

學院今年繼續線上、線下同步收生。放榜當日及其後兩天，有意報讀的同學可因應需要，靈活選擇親身到九龍灣校舍報名，或用手機、電腦遙距網上申請。隨後的面試及繳費都可在系統中一站式處理，方便又快捷。

查詢

香港大學附屬學院九龍東分校

地址：九龍灣宏開道28號香港大學附屬學院李韶伉儷樓

電話：3416 6338

CC Bot：9539 9849

電郵：ccadmissions@hkuspace.hku.hk

*「三大」排名參照2021年度QS世界大學排名榜