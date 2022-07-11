阿媽生日送鑽戒　馮允謙一齊做埋Facial自肥

歌手馮允謙（Jay）日前出席珠寶店活動，他自爆母親生日將至，會跟媽咪一齊做Facial及送鑽戒給對方作生日禮物，出手大方又孝順。

創作歌手馮允謙日前出席六福珠寶屯門V city分店舉行的「六福珠寶x馮允謙『婚』享無盡浪漫」活動，吸引大批粉絲捧場。Jay化身星級店長及頒獎嘉賓，為冠軍情侶介紹婚嫁產品，又即場獻唱情歌《報復式浪漫》，聽到歌迷心心眼，最後獲六福集團副行政總裁黃蘭詩送贈鉑金吊墜。

剛完成4場演唱會的Jay表示心情尚未平復，仍然很興奮：「今日見到啲粉絲好開心，佢哋好Sweet，喺演唱會嗌得好大聲，每首歌每句歌詞都識唱，所以我好想再開個唱，覺得4場唔夠喉，我之前以為開4場會好攰，但其實唔係咁攰，好想Keep住開騷。」他透露個唱後工作不絕，近日推出歌曲《給缺席的人唱首歌》又為李幸倪寫了首新歌，故稍後會放幾天假好好充電，另外，Jay表示母親之前專誠由加拿大來港欣賞其個唱，今日（11日）是對方生日，所以已預留一天為母親慶生：「我會同佢一齊做Facial，因為媽咪好貪靚，咁我都需要護膚，同埋會同佢行街Shopping，想送一份禮物畀佢，我知佢鍾意鑽石戒指，佢品味好好，會帶佢嚟六福揀。（你會唔會揀隻求婚戒指送女友？）我依家專心工作先，會慢慢處理，但希望唔會太慢啦！」

前有線主播王曉君擔任活動司儀，她感恩近月隨着防疫措施放寬，工作亦接踵而來，對於前東家最近大展拳腳開新節目，問到有否前她招手？她表示：「有機會可以合作，之前我都幫佢哋做咗一個新年特輯，見到多咗好多新節目都戥佢哋開心。」暑假將至，她指已為一對子女安排了連串節目，並有意到日本旅遊，她笑言：「之前見到日圓跌，即時去咗買日圓，依家畀老公話買得太早，女人都係太衝動。」