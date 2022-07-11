香港理工大學香港專上學院 37項副學士及高級文憑課程

【營業資訊】PolyU HKCC提供37項自資副學士及高級文憑課程，涵蓋文、理、社、商範疇，也有設計及健康學專科。課程在理大紅磡灣校園及西九龍校園上課（小部分在理大本部校園上課），校園設施先進完備，為學生提供理想的學習環境。

學院大部分課程以「組合課程」設計，同學在完成第一年的課程之後，可申請在第二年轉修所屬「組合課程」內的另一項課程。此設計富靈活性，讓同學有充足的時間，按自己的興趣和能力去選讀心儀的課程。

2021年，PolyU HKCC共有2,922名畢業生升讀學士學位課程，升學率達90.7%，創歷年新高，其中升讀本地八大院校頒授的學士學位課程（包括自資課程）為77%，而升讀政府資助學士學位課程則為62.9%。換言之，同學經Non-JUPAS途徑，亦可以四年時間取得UGC學士學位。

報讀須知：

有關報讀PolyU HKCC副學士及高級文憑課程的安排如下：

DSE 放榜前報名（7月11日截止）

•只接受網上報名：www.hkcc-polyu.edu.hk/OnlineApplication

•申請人的DSE成績將由考評局直接交予學院。

•所有放榜前已經報名的申請人，如獲取錄，將於放榜當日中午時分收到電郵及電話短訊通知。申請人無須到校辦理手續。

DSE 放榜當日或之後報名（只可申請剩餘學額）

•只接受網上報名：www.hkcc-polyu.edu.hk/OnlineApplication

•報名時間：上午9時至下午4時

•無須面試（設計學副學士及社會工作高級文憑除外），如獲取錄，將於即日收到電郵及電話短訊通知

•網上個別選科輔導及課程講座，詳情請瀏覽：www.hkcc-polyu.edu.hk/admission

查詢電話：3746 0123

WhatsApp：3746 0333

電郵：ccadmission@hkcc-polyu.edu.hk

地址：九龍紅磡紅樂道8號香港理工大學紅磡灣校園 香港專上學院UG/F詢問處 （任何人士進入校園前，必須先取得進入許可，並須符合政府有關疫苗通行證的要求。）

傳真：2994 8721

網址：www.hkcc-polyu.edu.hk