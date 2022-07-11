幕後揭秘！蔡思貝熱情冇架子　男歌手被爆戲屎得個樣

近日一位無綫新助導於內地社交平台拍片爆料，指剛入職獲安排入新劇《你好，我的大夫》劇組，揭開演員鮮為人知嘅一面，其中佢點名大讚男女主角何廣沛及蔡思貝，指何廣沛非常貼地，唔介意同幕後人員一齊坐服裝車，而蔡思貝則待人親切熱情，完全唔似外間形容般難搞。佢又透露鄰廠嘅張振朗經常過廠探望何廣沛及蔡思貝，3人關係融洽，而長期為《愛．回家之開心速遞》開廠嘅「大小姐」林淑敏更經常送蛋糕畀所有現場工作人員，非常大方。

不過佢就大爆該劇有位歌手出身嘅演員拍戲期間唔記對白、演技差：「今天拍蔡和另外一個配角的戲（我沒有提到過的，我也是第一次見他）說實話，他的戲真的好爛啊救命。可能是第一次拍戲？但是不是啊，我查了一下，拍了不少啊，怎麼現場有忘詞又別扭啊！連蔡都忍不住糾正了。希望這位演員下一部戲能夠好點吧，這部感覺沒救了。」又指該演員拍攝第二場口時雖有進步，但仍未逹標：「不過我發現他好像是因為當歌手原因，死記硬背台詞和走位，搞的整個人都很僵。不過今天晚上比上次好點，只能說，如果你真的喜歡演戲，就只能再接再厲。」並笑指對方：「你的臉是帥的，但是你真的要正視一下自己的演技了。」

網民即時「柯南」上身，推測該男演員身份，矛頭直指組合天堂鳥出身嘅許俊豪（Lincoln），其實佢早前拍攝《法言人》，已曾傳出因頻頻NG、狀態差而遭導演大罵，當時佢仲喺社交網自認「垃圾」，不過事後佢就澄清只係同朋友之間開玩笑。