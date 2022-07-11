女神演繹時尚珠寶　流露大自然之美

今季推出的時尚珠寶，不約而同以大自然為設計靈感，連女神宋慧喬都抵抗不了誘惑，戴上取材自海洋的高級珠寶，出席巴黎時尚活動。（互聯網）

女神宋慧喬最近在巴黎頻頻出席珠寶與時裝活動，她的優雅氣質再次驚艷眾人。宋慧喬佩戴Chaumet Ondes & Merveilles系列的Gulfstream頸鏈及耳環，穿上黑色Deep V禮裙，散發高貴氣質，與珠寶互相映襯。品牌最新系列的靈感正是源於大自然的「海洋」，而大自然一直都是一眾珠寶設計師的靈感泉源，自然渾然天成的形態以及絢爛多彩的面貌讓設計師們為之着迷。無獨有偶，鑽石品牌Hearts On Fire新一季的Aerial也是來自種子、太陽和水等大自然元素，並採用了「幻覺鑲嵌法」讓鑽石更閃，令到愛鑽石女生又多了一個選擇。

海洋靈感高級珠寶

宋慧喬在活動上所佩戴的珠寶品牌Chaumet，自1780年創立以來，一直受大自然的不同元素啟發而創作出許多令人驚艷的珠寶作品。而今個系列靈感源自大海各種形態，也是品牌首次推出「海洋」為題材的高級珠寶，水元素貫穿整個系列。品牌透過巧妙地運用尺寸、高度與鑽石切割來捕捉海浪的動態美感。設計師通過系列珠寶帶大家海底尋寶與欣賞岸邊波浪，恍如感受到小船的汽笛聲以及墨西哥灣洶湧的洋流。另外，此系列亦強調珠寶可帶來千變萬化的感覺，例如長頸鏈可輕鬆調整成短頸鏈、耳廓式耳環可變出兩種佩戴方式等，令到珠寶的可配襯程度更高。

現代感自然鑽石

美國高級珠寶品牌Hearts On Fire的標誌性Aerial系列，今期推出了39款設計，包括耳環、戒指、頸鏈和手鐲。系列珠寶渾然天成，靈感來自種子、太陽和水等象徵生命力的元素。品牌將同為大自然的鑽石與這些元素結合，打造出極具質感的高級珠寶，綻放出超閃耀的鑽石光芒。值得一提的是，品牌利用了19世紀古老工藝「幻覺鑲嵌法」反射鑽石火光，視覺上看起來就像放大了鑽石尺寸一樣，顯得更眩目迷人。