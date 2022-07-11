娛刺撈飯︱大熱劇入硬屋　魏浚笙必紅！

人一出世呢，就係鍾意睇靚嘢，呢個係天性，想唔認都唔得。喺娛樂圈，唔係有顏值就大晒嘅，不過如果係靚仔，仲要係超級勁靚仔嗰隻，就肯定贏在起跑線，人哋想追你，整容都未必整得切。睇番近幾年香港娛樂圈男新人，唔計一班鏡仔，講靚仔佢肯定係超晒班，講緊嘅係Jeffery魏浚笙呀！

Jeffery魏浚笙，芳齡24歲，身高1米77，職業係模特兒同藝人。兩年前佢為ViuTV拍真人騷《調教你男友》，因為又靚仔又專一即刻成為焦點，之後參演搞笑遊戲節目《膠戰》，性格膠得嚟好笑勁討好。嚟緊仲同Edan呂爵安合作，演出重頭新劇《I SWIM》，Jeffery係咪有機會真正入屋成為新一代男神，就睇呢鋪喇。

無論你係無綫粉絲，定係ViuTV Fans，都唔可以否認近兩年最紅嘅係MIRROR，姜濤、Anson Lo成為人氣最勁嘅風頭躉，又拍廣告又拍戲，而Edan亦因為大熱BL劇《大叔的愛》而成功入屋，依家受歡迎程度唔講得笑，所以ViuTV劇雖然收視同無綫劇冇得比，但《I SWIM》出齊咁多鮮肉騷肌賣熱血，真係有潛質掀起煲劇熱潮，下個禮拜隨時喺社交網洗版。Jeffery有樣有肌肉，形勢一片大好。

《I SWIM》係一個講游水嘅熱血故仔，Edan擔正男一，帶領弱勢隊友，挑戰MIRROR另一成員Stanley邱士縉，而Jeffery插班生嘅角色，講佢係個天材泳手，一加入就同Edan同Stanley成為勁敵，仲有傳佢同文青女神袁澧林係情侶添，大家都睇得劇多，Jeffery呢種角色，分分鐘仲搶戲過男主角。

再仔細啲研究，MIRROR嘅Alton，係屬於Stanley「高牆」嗰面，而Edan嘅「雞蛋」隊友，除咗有Jeffery之外，仲有ViuTV繼MIRROR之後，想力谷嘅男團P1X3L成員Phoebus同George，公司呢次擺到明，係想借MIRROR力谷新世代接棒，Jeffery明顯係被力棒中，喺呢套劇有機會光芒四射。

Jeffery有印尼同荷蘭血統，所以個樣MIX得好靚，超高顏值本身已經夠晒吸引。但睇過《調教你男友》同《膠戰》都知，Jeffery性格比較膠，即係轉數比較慢，唔係點識去搶鋒頭，喺呢行點都輸蝕。不過正正係因為勁靚仔得嚟又純品，又對大過佢嘅女朋友勁專一，呢兩年完全零緋聞，仲話考慮三十歲前結婚，呢啲男仔簡直係絕晒種，所以已經儲落勁多Fans。

到依家《I SWIM》，Jeffery遇到個咁正面嘅角色，一定可以抹走本身嘅膠味，「王子味」即刻出晒嚟，呢次做泳手，仲明正言順操大隻，咁靚仔加埋結實胸肌同一排朱古力，肯定睇到妹妹姐姐姨姨嬸嬸V嘩鬼叫。套劇未出，Jeffery嘅劇照同游水片段，已經喺IG、Facebook瘋狂吸Like，唔少人都話佢吸引過Edan。其實睇番之前佢同Edan為品牌出席活動，「咖啡豆」（Jeffery粉絲匿稱）聲勢浩大，我諗唔止Jeffery，相信連Edan都諗唔到會係咁。

查實Jeffery由舊年開始，已經好多間公司，包括英皇都想簽佢，Jeffery要紅，真係只爭一個爆點。去到呢個無名無姓嘅素人，都可以突然變成男神，有瘋狂Fans肯真課金要見面握手嘅時代，以Jeffery嘅超靚Package，再加埋呢次配合天時地利人和，今次真係Jeffery不紅、天理不容喇！