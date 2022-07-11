把握黃金機會　品味限定甜點

無論任何商品，只要標示季節限定或限期優惠，總會吸引客人的注意，近日有品牌或餐廳推出季節限定的水果甜點，又或是推出限時折扣，讓喜愛甜食的你，又有理由大擦一頓。

繽紛果撻

香港進口全球高質鮮果，用來做甜點，味道一絕。當文歷餅店by Dominique Ansel於7月6日至19日在中環旗艦店推出期間限定的Summer Marché夏日果撻祭，食材有南非無花果、台灣愛文杧、日本縣山梨白桃和靜岡縣蜜瓜等，打造出10款水果撻，當中有3款是全新登場。加州紅莓玫瑰撻內有玫瑰紅莓白朱古力醬及自家製紅莓果醬，酸甜多汁。秘魯藍莓白芝士忌廉撻以藍莓芝士蛋糕作靈感，配自家製雜莓果醬，清甜美味。菲律賓菠蘿熱情果撻杧果熱果白朱古力醬，中間還有糖漬菠蘿，極富熱帶氣息。

完熟太陽之子

除台灣或菲律賓杧果，日本出品亦受歡迎。Italian Tomato由現時至7月15日推出限定「太陽の子」主題蛋糕系列，品牌選用的宮崎「太陽の子」，果味濃郁，糖度達15度以上，待完熟才會自行脫落。「芒果の森」即是太陽の子完熟杧果忌廉蛋糕，表層的法國忌廉注入杧果醬，軟綿香滑。另一款「芒果‧情熱\\同樣是完熟杧果忌廉蛋糕，不過表面擺放多件果肉，每一口都可以感受到獨特的甜味。

「芝」味半價

精打細算的香港人，對於減價或優惠特別敏感。 The Cheesecake Factory於7月25日至28日舉行「芝」味相「半」優惠活動，到時於堂食或外賣自取，餐廳供應的菠蘿反轉芝士蛋糕、鮮士多啤梨芝士蛋糕、紅絲絨芝士蛋糕、杧果青檸芝士蛋糕、ADAM'S亞當花生醬特濃朱古力芝士蛋糕和鹹焦糖芝士蛋糕等30多款蛋糕，都可以用半價選購，和朋友來個芝士蛋糕派對，夠晒高興。

人氣甜品集結 低至6折

甜品控喜訊，因為可以一次過食到10間人氣甜點品牌出品。由中環一個商場與10個馳名品牌合作、由即日至7月25日推出「Cake & Bake」甜點組合，4款特選甜點組合集結多間名店，包括La Famille、Lady M New York、Le Salon de Thé de Joël Robuchon等，更以低至6折優惠登場，唔係唔搶呀！大家只需在KLOOK網上平台以優惠價選購「Sweet Treats Trial Pass特選甜點組合」，憑電子禮券上QR Code到指定餐廳即可換取甜點。限定特選甜點組合一共4款、每款組合均搭配了3件不同品牌的蛋糕、麵包或甜品，以及一份環保三文治袋或天然蜂蠟布禮品，超筍！此外，場內更設有高達2.5米的大型海綿蛋糕造型裝置，甜品控可以乘機打卡添呢！