本日日本：史上首間《蠟筆小新》電影專賣店　池袋開幕

作為日本國民動漫之一的《蠟筆小新》，當然經常有搞作推出！今年是《蠟》電影上映30周年，粉絲除了要觀賞新電影《蠟筆小新：幽靈忍者珍風傳》外，也別錯過7月14日於池袋Sunshine City開幕的「蠟筆小新 Cinema Parade THE MOVIE OFFICIAL STORE」！作為歷來首間以《蠟》電影為主題的專賣店，店內可找到大量跟動畫及電影30周年有關的原創精品，當中不乏此店限定的商品。而此店的布置亦甚富心思，入口處會擺放小新的「奧斯卡小金人」雕像，店內亦同時放置將《蠟》電影名場面再現的等身大Figure，掃貨的同時也可與喜歡的角色打卡留念。為慶祝新店開幕，只要一張收據消費滿3,000日圓（約HK$174），即可獲得一款以《蠟》電影作品圖像為靈感的金色胸針，共有30款，很有收藏價值，送完即止。另外於7月14至17日，化身小新的工作人員更會現身店舖與粉絲們見面，大家不妨把握機會影相留念！