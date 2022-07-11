超強避障吸塵機　掃捲吸拖一Take過？

掃拖機械人不是新鮮事，但部分精準度一般，遇到障礙物就「舉步為艱」，最後都要人手解救，失去了自動化意義。擅長推出掃拖機械人的ECOVACS最近帶來新機DEEBOT T10，最大賣點是配備升級TureMapping 2.0全面規劃技術及AIVI 3.0 技術，前者配搭dToF光學感測技術，比起市場舊有技術如LDS/ VSLAM更為精準，導航建圖更快更穩定。後者則透過無人駕駛級AI處理器持續學習家中環境，能識別多達18種障礙物，例如如梳化、茶几、電視櫃、餐桌椅、電線、鞋子和襪子等，最後再在專用App快速繪畫出3D地圖，用戶手指篤一篤屏幕就能清潔指定範圍，至啱懶人！

新機支援四重清潔效果，集掃微塵、捲污垢、吸垃圾、拖頑漬功能於一身，吸力強達3,000Pa，OZMO Pro 3.0高頻振動拖地系統則專為亞洲居室地板設計，每分鐘600次高頻震動能有效去除豉油、咖啡等10種頑漬，打瀉菜汁都唔使煩！此機另一聰明位是識聽人話，首載同廠智能AI語音助理YIKO聲源定位技術，簡單呼喚「OK YIKO」便可下達自動模式、停止清掃、返回充電站等指令。可惜這功能暫時只支援英國、國語、日文等語言，廣東話暫時未得，幸好實測港式英語都有反應，主婦們可放心使用。

同場加映︰拖布免晾曬

Xiaomi掃拖機械人X10+設有超感知立體識別避障系統，激光導航360度掃描全屋，精準規劃清掃路徑。吸力最大為4,000Pa，具有2小時續航，並配有一個清潔艙，內建摩打及兩條循環風路，一吹一吸自動集塵；其2.5L+2.5L污水及清水水箱更具有拖布自動清洗及烘乾功能，全程只需2小時，慳番晾曬工夫！