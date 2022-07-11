施匡翹成功考到車牌　邊拍劇邊練舞勁辛苦

長腿歌手施匡翹（Zaina）的新跳舞歌《My1stCar》MV，經過接近兩個月時間的精心後期製作，終於出爐，新歌請來韓國團隊Cheatkeys和CobiCudi作曲，MV製作團隊相當龐大兼認真，導演WDKUMUS足足花了兩天時間拍攝，出動8位全女班舞蹈員伴舞，4位男演員演出，因為歌曲節拍強勁，舞蹈編排更具挑戰性，所以為了今次MV拍攝，Zaina下了不少苦功，足足用了3個月時間排舞。

一面拍劇的她一面練習：「嗰時都幾辛苦，差不多每日拍完劇收工，就趕去練舞，我唔想怠慢，盡量都希望每天都練習一下，跳到熟練為止，及跳好每一個舞步，希望唔好令歌迷失望，帶畀大家更強的視覺觀感。」新歌《My1stCar》是「my first car」的縮寫，Zaina開心說：「因為早前成功考到車牌，亦擁有了人生的第一輛車，好多謝公司與音樂監製舒文及MV製作團隊，一同為我精心訂造了這首以車為題材的快歌，仲安排了4部價值過千萬元的古董車拍攝。」故事中四款不同類型的古董車代表了四類不同的男性，各具吸引力，寓意人生面對的抉擇，《My1stCar》就是人生另一階段。