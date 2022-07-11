狂歡便利店　通宵玩不完

日本嘅便利店到處可見亦相當有特色，因此日本AV界不時以便利店作為題材，講述着住鮮明制服嘅便利店職員遇上艷事，更加會喺店內不同角落激戰，由貨架玩到收銀機，再玩到入休息室甚至飲品櫃，真係玩通宵都玩唔完呀！

引狼入室

喺片廠DAHLIA出品嘅《不滿意的人妻禁斷不倫SEX》中，穗高結花同老公一齊經營便利店，為咗應付日益沉重嘅工作量，於是聘請咗小鮮肉大雄幫手。大雄生得靚仔仲高大健碩，結花仲發現佢成日眼甘甘望住自己，似乎對自己有不軌企圖！果然冇估錯，有一日，喺貨倉執貨嘅時候，大雄對結花上下其手兼又攬又錫，不過結花先係反抗，後來就變得完全配合同享受，因為老公年事已高，已經好耐冇同花妹上床，適逢有小鮮肉嚟滿足佢，又點會抗拒呢！自此之後，兩人展開不倫關係，經常背住老公喺便利店激戰。

移情別戀

由SOD推出嘅《與身體相容性最好的便利店主婦休息2小時》入面，小倉由菜結婚之後同老公感情愈來愈淡，為咗打發時間又唔想成日對於老公咁悶，於是去咗便利店打工，估唔到仲畀佢搵到第二春添！同佢一齊工作嘅便利店男職員涼介年輕又俊朗，而且仲充滿活力，好快就令由菜對佢產生好感，漸漸菜妹抑壓已久嘅慾火愈燒愈旺，終於有一晚慾望大爆發，主動勾引涼介上床。之後，二人不時喺便利店邊工作邊搵機會鬼混，不過由菜都算有良心喇，決定同老公離婚之後先同涼介打真軍兼中出收場。

以下犯上

片廠JET映像推出嘅《便利店本部之女 11》，講述中年大叔吉川喺一間偏遠地區嘅便利店做店長，本來一直都做得好地地，點知有一日總部派咗分區女經理百永紗里奈嚟視察，唔單止諸多挑剔，又話咁做唔得，又話吉川做嘢冇效率，仲鬧咗佢一餐！吉川終於頂唔順，一於喺便利店休息室對紗里奈嚟個霸王硬上弓，又估唔到紗里奈喺吉川強勁嘅雄風之下完全被征服，更加樂意同吉川一齊喺更衣室玩埋鴛鴦浴，亦鍾意喺便利店有客人嘅情況之下，同吉川暗地裏搞搞震！

簡評

近期日本AV界都幾鍾意拍便利店系列，原因可能係業界整咗個設備完善又逼真嘅便利店場景，加上呢個題材夠晒生活化，容易引起觀眾共鳴。喺今次為大家介紹嘅兩部便利店作品中，本仙最鍾意穗高結花主演嘅《不滿意的人妻禁斷不倫SEX》，原因係小休復出嘅結花狀態絕佳且韻味迷人，今次扮演人妻角色真係入型入格，而且佢一副欲拒還迎又慾求不滿嘅反應，令人睇得相當興奮，加上作品加插埋NTR情節，令元素變得更為豐富。