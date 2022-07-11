柳應廷新歌MV淪為配角　被3隻精靈搶晒Fo

男團MIRROR忙於為即將舉行的紅館演唱會排練，成員柳應廷（Jer）趁開騷前推出今年第二部曲《自毀的程序》，MV游走現實與虛幻之間，Jer今次唔想做MV男主角，反而恨做百厭配角：「個MV幾好玩，好多得意元素，好似跳咗入仙境，遇見三個精靈，然後又會有藝伎出現，穿梭於京都與奈良之間。我幾鍾意古靈精怪嘅得意故事，所以我好Enjoy拍MV，但好可惜做唔到佢哋，我好恨可以做啲精靈跳嚟跳去，咁就可以超級多人注意，但依家成日都keep住唔開心情緒，以及發現奇怪事情時嘅好奇心。」最近多了演戲的經驗的他指今次演出時只要保持同一個狀況就可以過關，演繹上沒有特別感到困難。

原來拍攝當日正值颱風襲港前夕，偏偏幾個主要景都在戶外拍攝，製作組只好即時作出調動。MV中一個較為特別景，就是在行人隧道內拍攝雪景，Jer好喜愛說：「之前MIRROR《12》嘅MV已經玩過，都見識過個靚，所以一講話拍雪景，就算會整污糟個頭我都Keep噴雪效果，因為畫面上一定呈現到靚，但靚嘅背後我要閉氣，同埋啲雪會吹入眼睛、鼻孔，但出到嚟畫面靚就OK啦！」

Jer也難忘3個小精靈的出現，由於導演拍攝前冇講有乜特別角色，造型係點，當他到場見到即：「Wow！」他覺得似跳入去「愛麗斯夢遊仙境」咁，係幾驚喜。MV還有藝伎的出現，製作組找來真正的藝伎參與演出，Jer過去從未見過藝伎，所以他覺得這些角色都好有趣。