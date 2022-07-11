Velvet　超強韓峰

唔少男士都覺得韓國女生溫柔又斯文，不過咁講未免太片面，因為佢哋其實相當「胸」狠，令到男士們為之目瞪口呆，講緊嘅就係韓國爆乳網紅Velvet喇！

乳搖打機

要成為超人氣網紅，單憑性感係唔夠嘅，而Velvet所憑嘅就係令唔少女士羨慕嘅犯規身材，可謂贏在起跑線，事關佢擁有一對比西瓜仲要巨型嘅車頭燈，已經唔能夠用巨乳嚟形容，加上迷人嘅樣貌，絕對有條件成為超人氣網紅。

不過，雖然佢心口有條深長事業線，但係佢嘅事業發展並唔係好似大家所諗咁一帆風順。2018年佢開始做打機直播，憑住出色口才及激凸上圍，一邊乳搖一邊施展精湛嘅打機技術，令人氣不斷上升，佢亦經常喺直播中跟粉絲互動，相當親民，更成為韓國其中一位人氣性感打機女主播，點知喺2020年佢嘅打機直播帳號突然被封，主要搵食平台冇咗，令佢大受打擊，幸好原來早喺佢開設打機直播帳號嘅同時，佢喺另一個社交平台上開設咗個頻道，而呢次無心插柳卻成為佢轉型嘅轉捩點。

盡情賣肉

就係咁，Velvet自2021年5月便開始全身投入做KOL，至今已擁有超過70萬訂閱人數。正當佢嘅事業發展如日中天之際，佢嘅IG因為福利相尺度太大而被封，不過性格堅強嘅佢，又點可能會因此而被擊倒呢？佢好快就開設新帳號，只係用咗短短19個星期，粉絲數量已經突破5萬，而佢更以「Velvet7」之名，喺OnlyFans上開設收費會員頻道，盡情展露爆乳身材！

雖然呢啲性感寫真照同火辣短片要做會員至睇到，但作為網紅嘅佢，一般粉絲都會照顧得到，因為佢亦會喺個人社交網站分享乳搖自拍片，望住佢對隨住身體擺動嘅車頭燈，嗰種乳搖節奏感，隔住屏幕都感受得到。不過喺欣賞佢對西瓜咁大嘅爆乳同時，其實唔好忽略Velvet個臀部都係勁正㗎！

Velvet嘅社交網站相當吸睛，事關善於利用平台短片功能嘅佢，經常對住鏡頭跳跳紮製造乳搖效果，睇到人興奮無比，真係好想同埋阿妹一齊跳呀！