趙麗穎新劇後勁不繼　疑「女二」搶戲累事

內地「千億點擊女王」趙麗穎轉型之新劇《幸福到萬家》播出不久，一度被「95后小花」趙露思搶走收視冠軍之位，網民疑與「有背景」的配角張可盈有關，有傳她因有「國民丈母娘」撐腰，故戲份之多拍得住「女一」趙麗穎，結果在「傻傻不分清」女主角誰屬時，惹來劇迷負評。

趙麗穎今年首部新劇《幸福到萬家》開播之初，收視和話題稱冠，但「剎那光輝不是永恒」，一度被吳磊及趙露思主演的甜寵劇《星漢燦爛》撼低，屈居做「阿二」！有網民指全因劇迷難分《幸》劇「女一」到底是趙麗穎還是飾演其妹的「95後全能藝人」張可盈有關！

《幸》劇主線理應落在趙麗穎飾演的「何幸福」身上，但其妹「何幸運」張可盈卻「老是常出現」，有「精算師」網民將兩女於每集45分鐘片長的出鏡率作比較，結果發現張可盈於第6集的戲份長達25分鐘，露面時間與趙麗穎一樣，不少劇迷認為是「莊閒不分」的局面，於社交網留言：「『何幸運』的故事線就不好看，為甚麼跟女主角一樣多？」

「星二代」張可盈被起底

有網民爆料指張可盈能「搶戲」疑跟其星二代背景有關，其母是有「國民丈母娘」之稱的女星張凱麗，更傳是《幸》編劇的閨蜜。對於有網民揶揄：「是張凱麗女兒，怪不得，是個資源。」編劇即護駕指網民想像力太豐富，並指：「張可盈的戲份不加反減，現有的都沒法刪的。」同時亦有網民讚張可盈專業，拍攝被性侵的戲時，曾要求男對手要「真的」。