【是日通勝】

農曆六月十四

壬寅年 丁未月 丙寅日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：移徙、開巿、嫁娶

忌：祭祀、祈福、作竈

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：18、20、26、35

幸運顏色：紅、橙

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：運勢平平，生活有得也有失，毋須過於執着。

金牛座：長命工夫長命做，切勿為了工作而冷落伴侶。

雙子座：人生總會遇到不如意的事，保持冷靜最重要。

巨蟹座：樂於助人可收獲好人緣，可為事業帶來助力。

獅子座：做人切忌漫無目的，渾渾噩噩勢將一事無成。

處女座：生活稱心如意，但處於順境時也應保持低調。

天秤座：沒必要跟身邊人比較，提防負能量拖垮健康。

天蠍座：財運欠佳，處理錢銀問題要打醒十二分精神。

人馬座：做事切忌得過且過，盡力而為才對得住自己。

山羊座：幸運指數排第一，事業發展可望更上一層樓。

水瓶座：跟身邊人要保持溝通，避免小誤會變大衝突。

雙魚座：財運低迷，做事要保持理性，勿跟錢銀鬥氣。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）馬 貴人撐

（跌）猴 壓力大

鼠：感情運平穩，即使偶有爭吵也無傷大雅。

牛：人緣運不錯，可在社交聚會聽到好消息。

虎：心平氣和，能靜下心來做一些細緻工作。

兔：謀事不宜太短視，是時候訂立長遠計劃。

龍：人際關係好，遇上困難也有人伸出援手。

蛇：被瑣事弄得心情煩躁，宜檢討做事手法。

馬：貴人力撐，展現才華好時機，不要錯過。

羊：自吹自擂易招惹小人，行事低調有着數。

猴：是日沖煞，受外憂內患困擾，壓力大增。

雞：財運一般，處理大額款項時要加倍小心。

狗：士氣強，在職場上表現自己，易獲賞識。

豬：桃花旺，獲朋友牽線，可望結識有緣人。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

十二建除擇日

擇吉又名擇日，是一個非常重要的項目，擇一個好的日子，去進行一件重要的事情，會比較順利圓滿。

古代的人，對於擇日做事，非常重視，大事如結婚、搬遷，小則如交友、納畜，也必定會去跟隨。但隨着時代變遷，現在大家也就沒有那麼講究了。

擇日有多種方法，而比較普遍，便是查《通勝》，內裏有十二建除擇日法，資料如下：

建：有建立的意思，適宜簽約、上官赴任等事情。

除：有除舊立新的意思，適宜求醫、治病及離婚。

滿：有豐滿的意思，適宜置業、開張。

平：有平穩的意思，適宜修路、補橋。

定：有安穩的意思，最適宜嫁娶，除非當天是歳破、月破。

執：具執行之意，適宜祭祀、安葬、祈福。

破：代表破壞，宜裝修、拆卸，忌嫁娶。

危：並非危險，反而是吉神之日，宜結婚、安床、入宅。

成：有成果，適宜出行、遷移、立約、嫁娶。

收：凶神之日，見吉神還可，反之更凶，宜捕捉、結網、取魚。

開：有開始的意思，多數是吉日，宜祭祀、祈福、訂婚。

閉：閉塞不通，只宜拆卸、掃舍等簡單事情。