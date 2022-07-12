男神鬥賣月餅︱張智霖力壓姜濤　攻內地做吸金王

型男謝霆鋒、張智霖（Chilam）、姜濤、古天樂、譚俊彥及黎諾懿，今年齊於中秋前夕大打「月餅廣告戰」，誓以不同賣點攻陷粉絲銀包，戰情激烈！據悉，Chilam及姜濤兩位月餅代言人分別穩袋7位數酬金，其中Chilam「賺人仔」成吸金之冠！

Chilam與本港飲食集團合作多年，早已成為旗下糕點代言Icon，近日有指譚俊彥接棒擔任月餅代言，原來事實上該集團瞄準Chilam內地人氣高企，今年安排他專攻內地市場。上月初Chilam已低調夥拍一位可愛小妹妹埋位拍廣告Sell溫情，近日他再推出視頻，呼籲粉絲參加相關遊戲，分享各地「不一樣的月光」，相當落力！有指今次硬照再加電視廣告，Chilam穩袋7位數人民幣酬金，相信品牌依然覺得「物有所值」，亦令他成為今年「中秋月餅之王」，吸金最多！

至於近年接廣告接到手軟的姜濤，今年冧莊擔任雪糕月餅代言人，相關預售廣告已推出，上月初一度以早鳥優惠吸客。去年「姜濤效應」令該品牌銷量反應超出預期，印有其「嘜頭」的月餅更被炒高4倍，至2,000港元一盒，加上MIRROR演唱會「加持」，不難推測今年炒風有增無減。盛傳姜濤今年身價拍得住Chilam，品牌出動7位數港元酬金打動他續約，名副其實會生金蛋。

霆鋒「零酬金」省招牌

另外，霆鋒剛完成新戲《海關戰線》的拍攝工作，即「歸位」與隱世廚神鄭錦富研究自家品牌的叉燒五仁月，主攻內地市場，他更以「零酬金」擔任代言人為自己省靚招牌。旗下「鋒味」勇於嘗試，推出「甜酸苦辣曲奇」至今仍令人留有深刻印象，但未必人人啱食，而今次月餅售價更指拍得住五星級酒店出品價錢。

古天樂廣告Sell靚仔

至於古天樂代言月餅品牌則大灑金錢，早於個多月前已於多個旺區港鐵站買燈箱廣告，硬Sell其靚仔樣海報，不過暫時只有硬照廣告，未見他「跳出來」陪大家賞月。古天樂身價雖然非常高，但若廣告只收硬照費，應該不會是天價數目，今次的吸金度應會「落後」Chilam與姜濤。