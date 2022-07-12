高海寧加料「童」星集氣鋪后路　勁食12日呻後悔！

藝人高海寧（高Ling）在新劇《童時愛上你》挑戰演只有8歲智商的女孩，贏得不俗口碑。一直與獎無緣的她，有網民集氣為她爭視后，她覺得有觀眾認可寧舍開心，無論有冇獎都會繼續努力。

《童》劇播映以來，不少途人直呼劇中名字「彤彤」，高Ling都會彤彤上身打招呼，她自覺本身就有小朋友性格，鍾意笑及帶點低能；又踢爆張振朗經常臨場爆肚改對白，幸好她接得到：「我哋唔係改劇情，係喺劇情發展下加啲搞笑，導演好鍾意，覺得最好睇係演員有發揮。有次導演叫我坐喺度演，我話彤彤唔會坐，一係瞓、蹺腳同食嘢。」又笑言自度了多場食嘢戲，開廠頭12日演彤彤不停食薯片、雪糕和花生醬，當中一場消夜戲，一個鏡頭便吃掉10隻煎餃，拍完12日戲竟肥了十幾磅，令她非常後悔，因為之後的女強人Amanda戲，衣服開始穿不下。

談及觀眾喜歡彤彤這個角色，力撐她攞視后，她開心說：「好呀！諗吓！好開心大家咁講，如果公司願意畀呢個肯定我，梗係開心啦！如果未係時候，我會繼續努力，得到觀眾認可寧舍開心。」她起初擔心演8歲女孩會作狀、扮可愛，又擔心演28歲時跟振朗似姊弟戀，幸好觀眾好代入：「甚至有人叫我唔好變番28歲，要Keep住8歳，好開心！」

疫情下心態有變

早前高Ling突然在社交網感慨不再可愛，令人擔心，她笑言自己還是可愛的，只是變得淡定：「疫情令我成長，我睇咗好多心理學書，冇嘢做時困喺屋企，情緒同心態上有啲轉變，諗人生乜嘢係必須，乜嘢可以斷捨離。我係冇以前咁易開心，以前我真係好似彤彤，基本上冇唔開心就係開心，依家如果遇到開心事就開心，係有差別。」

以前有時發生，她會第一時間致電爸爸求助，但在內地工作時，必須一個人面對，變得獨立和成熟。她感謝父母從小嚴厲管教，晚上6時後不能外出，故從未與朋友游船河和唱K，以前覺得父母太嚴，現在則覺得教得好：「我兩個細佬都大學畢業，大細佬仲有雙學位，以前我照顧佢，依家佢幫我投資，佢知家姐係辛苦錢，所以好穩陣。」