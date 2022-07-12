港姐2022︱實習醫生Chloe背景贏開巷　係樂易玲世交

今年港姐質素平均，不少佳麗更臥虎藏龍！近期被指是「麥明詩2.0」的張光怡（Chloe）背景愈揭愈厚，有指其提名人是名媛區詠梅，張母則是某集團高層，認識不少猛人，包括無綫高層樂易玲。

《2022香港小姐競選》早前公布20位入圍佳麗，除了風頭躉「連詩雅師妹」邢慧敏（Sharon）、星二代林鈺洧（Denice）及「翻版孫藝珍」梁超怡外，不少有潛質的佳麗都被大起底。現於屯門醫院任職實習醫生的Chloe被爆是人生勝利組，日前更在社交網「晒冷」學霸背景，自言成功考獲Part 1及Part 2外科專科試。

除了是超強學霸，她的提名人亦大有來頭，據知是胸圍大王羅傑倫前妻區詠梅，Chloe母親更是某集團高層，跟各界猛人稔熟，Chloe又與樂易玲兩位兒子Adrian及Ryan是世交，經常一大班人飯敍，如此優厚背景，未知能否為她參選港姐增添勝算！

「爆炸頭」驚變苟芸慧

Chloe「底牌」愈揭愈勁，其他佳麗亦要諗計突圍，以「爆炸頭」出位的徐麟在社交網大晒百變形象，時而似大媽，時而激變「翻版苟芸慧」，可塑性相當高！另外，去年曾參選的陳銘鳳（Cherry）原來是內地網紅，在影音平台擁有逾180萬人追隨，人氣比不少藝人還高，她亦曾訪問2020年港姐冠軍謝嘉怡，大讚對方有氣質。

至於「翻版朱晨麗」張可欣，未知是否想挑戰喜歡性感彈鋼琴的台灣藝人李元玲，在社交網晒出穿露背裝彈琴照，又大玩「港女十式」甫士，頗為貼地。王子蝶則相識滿天下，生日甫出慶祝照，朋友相當國際化，更有十多張手寫生日卡，足證人緣超好。