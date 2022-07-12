「鮮」到新界北逾二萬呎　Wellcome Fresh 進駐上水區

【特約報道】屹立於上水超過 20 年的惠康將升級為惠康「鮮」級市場（Wellcome Fresh）繼續服務上水居民，主打多款鮮活食材，為顧客提供一個全新與全方位的購物體驗。店舖佔地超過二萬呎，除保持沿有的乾貨貨品外，還設特色的「鮮」食材專區，店內鮮活食材的種類更增加至 1,450 種，均搜羅來自本地及世界各地最優質、而又適合港人口味的食材。

新界北首間 Wellcome Fresh 設多個食材專區

位於上水名都商場內的 Wellcome Fresh，設有多個食材專區，包括：「蔬果食品」(Fruit & Vegetables) 、「新鮮麵包」(FRESH Bakery) 、「新鮮海鮮」(FRESH Seafood) 、「食街」(Food Street)等等，均提供各式各樣的新鮮食材和即食產品。店內還設有 K-Fresh 區，提供近20 款的韓式新產品，絕不能錯過。

搜羅品種來自 45 個地區 顧客居家享受環球美食

店內的食品種類繁多，搜羅的品種來自世界各地約 45 個地區，如：日本、韓國、南非、阿根廷、比利時、捷克、希臘等等。儘管未能外遊，顧客仍能在家享受惠康從全球搜羅的美食。

新店將推出一系列熱帶水果，冀吸引區內及區外的顧客到來購物。當中包括：以「一枝一束」方法種植的甜匠陽光香印提子（惠康獨家發售）、混合釀酒和食用提子的美國波板糖提子、帶有淡淡甘蔗香味的台灣甘蔗鳳梨等。此外，首個於惠康增設的海南雞櫃位將提供無激素海南雞及無籠放養文昌雞。店內還有更多精彩產品及新鮮食材，迎合顧客各種需要，更有駐場師傅提供烹飪服務，為一眾「無飯家庭」帶來另一選擇。

DFI 零售集團北亞區商務拓展總監李昭韻表示：「新界北區人口逾 30 萬，佔香港總人口約4%，有感市場發展潛力，我們在該區打造第一間惠康『鮮』級市場（Wellcome Fresh）為區內及區外顧客帶來嶄新的購物體驗。我們把『鮮』級概念引入上水名都店內，承諾和確保惠康『鮮』級市場在物流運輸、採購鮮貨、品質監控均『惠』你做多步，希望區內及及區外顧客親身來到，用心感受我們這份新『鮮』感。」

上水店開幕限時優惠 澳洲鮮活龍蝦每隻特價$188

惠康為慶祝上水 Wellcome Fresh 新店開幕，顧客於7月8至21日期間於店內購物滿港幣150元或以上（以單一機印收據或及折實後（如適用）最終付款價錢計算），即可參加幸運輪活動，獲取禮物乙份，獎品包括 : Meadows 迷你紙手巾 12 包、Meadows 竹庶茅根飲品 500 毫升、Meadows 益生菌飲品 5 支裝、御品皇頂級泰國茉莉香米 500 克、Meadows 韓國金菇 100 克、Meadows 紐西蘭嘉拿蘋果 1.8 磅、Meadows 荷蘭有枝車厘茄 250 克、Meadows 澳洲甘筍1 公斤，所有獎品送完即止，請把握機會把禮物帶回家！此外，yuu 會員凡購買任何產品滿港幣 100 元即賺兩倍 yuu 積分，多買多賺！

繼續為社區服務 回饋上水居民

由7月20至8月4日，上水 Wellcome Fresh 會推出「食咗飯未」愛心米庫慈善行動（上水限定版）。於上述期間，上水 Wellcome Fresh 每出售任何 1 包御品皇香米（500g 除外），惠康即捐出一包 8 公斤御品皇茉莉香米一包，與膳心連一同照顧上水區有需要的一群。希望鼓勵更多人關心社會，凝聚更大的力量為香港出一份力。

消費券加碼獎賞 「賞」點用都得

新一期消費券將於8月7日發放，惠康陸續推出更多獎賞，讓顧客抓緊消費券計劃的機遇同時，享用惠康各至筍購物優惠，消費愈多，賺取的優惠愈多！即日起 WeChat Pay 用戶可於App 內領取禮券付款，可享總值 HK$52 禮券包優惠，包括以下產品優惠*

•購買維他／維他奶產品滿 HK$100 減 HK$12

•購買威露士產品滿 HK$99 減 HK$10

•購買滴露個人護理產品滿 HK$99 減 HK$15

•購買獅球嘜食油滿 HK$70 減 HK$5

•購買格蘭堡產品滿 HK$100 減 HK$10

*推廣期至7月31日。優惠受有關條款及細則約束，詳情請參閱 WeChat 應用程式。

此外，由即日起至7月14日，WeChat Pay 用戶於惠康可賺高達 HK$85 電子現金券，方法如下 :

獎賞 1：打開 WeChat 應用程式掃一掃二維碼領取 HK$10 惠康專屬電子現金券，消費滿 HK$100 即可扣減。6月及7月可領取一張，總值 HK$20。

獎賞 2：於 WeChat 應用程式內儲 3 個電子印花，便可兌換一張 HK$5 惠康專屬電子現金券，消費滿 HK$10 即可扣減。6月及7月可分別兌換兩張及一張，總值HK$15。

獎賞 3： 合資格新用戶掃二維碼即賞合共 HK$50 電子現金券。

Wellcome Fresh 上水名都店

地址：新界上水智昌路9號上水名都中心地下15及17號舖

營業時間：上午08:00至下午10:30