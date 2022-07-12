周杰倫新歌MV成本打破最高紀錄　贏過億觀看

台灣天王周杰倫近日舖天蓋地宣傳其新歌《最偉大的作品》，天王一出誰與爭峰，其MV在網上頻道平台上線三天即突破1000萬觀看人次！內地上線更是9小時就破一億人次觀看！數位專輯預購不到3天的時間（60小時）已突破272萬張！實體專輯首批5萬張，在預購當天7小時即預購一空，唱片公司目前再緊急追加3萬張。

據知整支MV比照電影規格打造，耗資超過350萬港元製作，創下周董MV成本的最高紀錄；MV中的時空之旅從一段鋼琴彈奏開始，該古董鋼琴是周董從巴黎舊貨市場租借而來，將鋼琴運進有152年歷史的Samaritaine百貨公司的工程超級浩大，請來了大吊車將鋼琴吊掛到頂層，再緩慢垂吊下來，他說：「我發現這個傳奇百貨的建築風貌融合了現代與過去、經典與時尚，我心想如果在這個巴黎的新地標拍這支MV，那就太cool了！」

事實上這也是Samaritaine首次外借給歌手拍MV，運用百貨公司打烊後的9小時內，必須搭景、拍攝、拆景，時間相當緊迫，也僅借用兩個晚上的時間來完成這部分場景的拍攝。其實成個MV飽覽了不少巴黎風光，當時動員了很多法國當地的工作人員，總計20位臨演、近50位的幕後工作人員拍攝。而MV後製都好大陣仗，由三家頂尖的後製公司、共出動了18位特效師，花了一個多月才完成，令MV電影感十足。