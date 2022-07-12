衛蘭個唱尾場　鍾舒漫唔再分享：幾個姊妹又冇出聲

歌手衛蘭一連三場演唱會昨晚（11日）於紅館圓滿落幕，吸引林奕匡、張繼聰、謝安琪，鄧麗欣，蘇麗珊及男友等前來撐場，全場爆滿，歌迷情緒高漲。衛蘭約晚上8時半現身舞台，先獻唱《驗傷》及《錯過你》等首本名曲暖場，不久嘉賓張天賦（MC）現身，與衛蘭合唱《心亂如麻》，炒熱全場氣氛MC更自爆一度「情迷衛蘭」：「今晚勾起我小學嘅回憶，當時係嘅《離家出走》係第一、二隻我畀錢下載嘅歌，當時每次下載、聽歌都要用數據，記得當時魚蛋粉16蚊碗，我竟然收到一張800蚊嘅電話費單，結果比老竇毒打咗一場！」

衛蘭真搞笑問MC：「點解我哋成日分別喺超級市場畀人影到？」搞到MC語塞，二人擁抱打圓場。MC隨後唱《小心地滑》突然失準甩咀，下台時聽見他不禁嘆氣。而日前被指「騎劫舞台」的鍾舒漫，繼續與鍾舒祺及衛詩等組成「女團」任嘉賓，不過她是晚刪去「分享」環節：「我嘅嘢唔係重點，不如一齊唱歌啦。」

完騷後歌迷們持續吶喊約5分鐘，衛蘭出場encore，有粉絲舉牌「點唱」，衛蘭搞笑說：「我唔識讀（中文字），有冇人幫手？」完事粉絲依然未夠喉，站在原地不肯離場，起哄聲搞到衛蘭再次現身清唱娛賓。她被在場人仕的熱情感動，正式完騷開香檳，打趣指自己刻下最想食薯條。

受訪時衞蘭透露自己為演出減磅，勤食南瓜吸收太多胡蘿蔔素，搞到手腳皮膚發黃：「搞到啲人以為我肝有事，咁依家完騷可以『鬆動少少』。（減咗好多磅？）我練肌肉，磅數唔係上落好大。（想開Part 2？）想巡迴演唱就真，不過疫情影響唔知有冇機會。依家未巡唱就出啲Product先，好似口罩等等畀啲粉絲選購。」

談到MC視她為偶像，衛蘭表示：「我哋都好熟，互相支持對方。（佢識得聽你啲歌，好有品味？）哈哈！」至於好姐妹鍾舒漫被指「騎劫舞台」，她待對方澄清：「係我邀請佢分享嘅，可能太激動忽略咗時間啫。呢啲說話邊個聽到都會唔開心，我叫佢唔使理，要當住咁多人分享自己最脆弱嘅一面一啲都唔易。」

而鍾舒漫則表示：「做咗呢行咁多年，對於負評都會有打底。我明白網民嘅說法，自己都嬲自己分享時有啲亂章，加上與團隊溝通出現誤會，得到訊息我哋呢Part要講10至15分鐘，我發言時其他幾個姊妹又冇出聲，引起大家咁嘅反應係理解嘅。」