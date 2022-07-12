高人氣聯名系列　大玩健康辣妹風

提到近期最火熱的Crossover，必定是法國品牌Jacquemus與「剔牌」合作的聯名名列。事實上，合作消息在社交平台傳出後，已備受各界粉絲關注，到正式在網店上架並秒速被清空後，更即時成為潮界熱話。首度合作已帶來空前成功，無疑為雙方打了一口強心針，更為日後開啟了Encore合作之路！

首度跨界合作

今回是法國品牌Jacquemus首次與運動品牌Nike合作的跨界聯名系列，走的是健康性感的辣妹風格，搭配清爽的純白與海軍藍色調，充滿夏日Feel。Jacquemus設計師Simon Porte Jacquemus從90年代復古ACG（All Condition Gear）單品及經典鞋款Humara之中取得靈感，然後巧妙地把雙方品牌特質結合在一起。系列推出S到XL等不同尺寸，配合特殊的貼身剪裁與中性色調，讓不同身形的女生都可自信地展露身材曲線。設計上結合了高級與舒適感，兩截式Sports Bra、長袖羅紋Polo衫、短袖迷你連身裙等都有Nike標誌性的金色Swoosh細節，既適合日常穿着又適合穿去運動。不過溫馨提示一下大家，首批搶到服飾的幸運兒們對於尺碼是否合身評論不一，大家買之前最好試穿一下。

迷你「金剔」潮鞋

除了集性感與獨特於一體的運動服飾外，以設計師Simon Porte Jacquemus喜愛的運動鞋款Humara為靈感而設計的Air Humara LX也非常優雅百搭。此鞋款設有男女尺碼，採用光滑皮革與絨面革來打造鞋面，橡膠外底印有雙方標誌。加上出現在整個系列的金色迷你Swoosh細節，以及鞋側的Swoosh Logo，絕對彰顯品牌特色。當然不得不提今回設計上另一亮點－雙色緞帶，貫穿鞋身的設計為鞋款增添不少潮味。

同場加映：趣怪聯名

美國喜劇演員Kerwin Frost活躍在潮流界，先前與adidas合作推出的搞怪特色波鞋Forum High，以及Oversized波鞋Superstuffed都引來極大回響。今次雙方合作，帶來一系列有趣的聯名服飾與鞋款。將充滿童趣的月球印花注入運動服飾，還有一系列的另類西裝外套加短褲組合，將西裝的設計融入運動服穿搭，讓人覺得玩味十足！另外，藍色毛絨材質和彩色多面料設計的Microbounce T1也是系列的重點之一，全系列即將在7月13日在官網上架。