Stanley講明唔再扮中學生　笑言A班個個年過30歲

人氣男團MIRROR成員Edan、Stanley和Alton合拍的青春游水劇，挑戰泳術和挑戰演學生戲，同樣高難度，Edan自覺穿校服像留班生，年過30的Stanley和Alton對自己的校服Look，倒抽一口涼氣，Stanley直接表明希望以後不要再演中學生。

由Edan、Stanley和Alton合拍的ViuTV重頭劇《I SWIM》近日播出，3子泳術高超，身材健碩肌肉橫飛，看到大家心心眼，雖然為拍此劇捱了不少苦頭，但啟動了成就解鎖。Edan稱本身驚水，有場戲他就要潛到池底睜大眼，他說：「我超驚，因為深水處唔可以戴隱型眼鏡，我深近視好似盲嘅狀況，拍完之後我就唔驚，全部突破晒。游水順便操肌身體變好咗，仲人生第一次一啖氣游到25米，係成就解鎖。」Stanley稱以前是亂游，拍劇讓他學識正確泳術，包括學齊四式、跳水和轉身。Alton泳術屬三人之冠，練水亦練到皺皮，不過教練覺得他得，有運動員感覺。

接拍此劇，他們感覺好難得，因對上一套游水劇已經是2003年播出的《戀愛自由式》，深信短期內不會再有此類題材劇集出現，Alton笑言：「可能下次再有得拍，會係十幾年之後，我哋都唔係呢個樣。」Edan講笑到時可演教練。談及學生戲着校服好大挑戰，Edan笑稱劇中「A班」是最多留班生，個個留班超過5年；Alton：「我同Stanley 30幾歲人，不過大家覺得還好，要好好珍惜。」Stanley看着自己的學生造型，感嘆地：「睇到自己有紋身，再拍中學生真係唔好！大學生仲可以。」

Edan獲悉公司同期開拍《I SWIM》和《季前賽》，自爆一心只想拍《季前賽》，但仍有去面試《I SWIM》，第二次面試竟然中，他同花姐討論過應否接拍：「花姐話角色唔似我，擔心我做得唔好會有影響，又驚無時間操肌，但我覺得機會來到，唔可以驚就乜都唔做，無人保證做得好，覺得演員無理由每次做同一樣，呢個角色某啲地方同Edan有啲似。」劇中他與飾演Miss的吳海昕有感情戲，讚Alton一場文戲，被感動到眼濕濕。Stanley從導演口中得知自己是第一個被揀中，也逼使他發奮練水。12子過往根據工作量和號召力，有上下弦之分，Edan覺得自己好彩遇到《大叔的愛》突然有很多機會，不覺得有分上下弦；Stanley覺得自己專注拍劇，演技可慢慢沉澱，覺得Edan無磿練機會就要去演相對較難；Alton笑言若要同人比，他想同湯告魯斯比較。