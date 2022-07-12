應季果王　馬來西亞榴槤盛宴

對榴槤控來講，除了大啖原個果肉，坊間亦有很多主題甜品和特色美食可以揀，馬來西亞榴槤正當造，有餐廳推出不同種類的榴槤主題美食，除了甜食，還有鹹吃菜式，粉絲們應該很滿足。

榴槤放題有優惠

一個高質榴槤閒閒地港幣數百元，日日食成本太高。灣仔Pier 1929於7月18日至28日推出馬來西亞榴槤放題，客人可於2.5小時內任食多款馬來西亞榴槤，大啖貓山王外，每日有4至5款神秘榴槤供應。另外，餐廳會為每位客人提供1份鹹甜美點，包括有D24 榴槤芝士脆撻、D24 榴槤菠蘿油、山竹石榴無酒精雞尾酒啫喱、榴槤朱古力、馬來西亞喇沙榴槤蝦多士、榴槤吞拿魚他他墨西哥薄餅及D24 榴槤炸波波配辣肉腸。如4人訂位，第4名可烹半價優惠。每位報名預訂的食客，有機會參加遊戲贏取香港來回吉隆坡雙人機票（名額4個）及其他特色禮物，詳情請留意餐廳社交平台。到時餐廳中庭更變成血公眾免費開放的Monster Durian異想世界市集，內裏有多個攤位，提供各類食品和飲品，大家可以慢慢揀。

包羅萬有

東南亞的菜式配合榴槤，感覺更地道。香格里拉酒店集團旗下3間酒店，各自推出多樣化的榴槤美食。香港嘉里酒店大灣咖啡廳於7至8月推出東南亞美食晚餐及下午茶自助餐，除供應星馬泰印越的菜式，還有榴槤甜點。由7月9日至8月28日逢星期六及日供應下午茶自助餐，精選美食有榴槤薄餅、脆炸D24榴槤球、D101榴槤西多士和榴槤巴斯克蛋糕等8款榴槤甜品。由現時至8月31日供應的晚市自助餐，除有冬蔭公、肉骨茶等，還有炸榴槤鮮及和於周末供應的炭橈榴槤乞丐雞，逢星期五至日，每位成人顧客可獲贈1份4件的當造榴槤肉。港島香格里拉cafe Too自助餐於7月18日至8月31日會供應東南亞及榴槤甜品，如榴槤芝士蛋糕、榴槤杧果泡芙等美食。九龍香格里拉的麵包店以貓山王入饌，由現時至8月31日推出榴槤香酥葡撻和爆餡竹炭榴槤冬甩等，新鮮出爐最好吃。

鹹甜美點

榴槤除了製作甜點，鹹吃菜式一樣突出。尖東Hotel Icon於7月30日至9月4日指定的星期五、六、日於宴會廳推出「第四屆唯港薈馬來西亞榴槤節2022」 ，行政總廚何偉誠師傅創作了10多熱葷和甜點，每位客人首先品嘗由D197貓山王、高山XO、D163葫蘆、D88小甜甜和來自柔佛州神秘品種打造的馬來西亞榴槤果肉拼盤。每人還會有1份貓山王榴槤鮑魚紅棗白玉銀耳燉湯和貓山果王沙律黃金玉帶。自助餐內供應D24榴槤酥炸紫菜糯米雞卷、榴槤椰絲排骨 、避風塘榴槤豆腐 、榴槤黃金麥皮蝦和貓山王榴槤腐皮海鮮石榴球等鹹食，還有用D24及貓山王打造榴槤口味的糯米飯、芝士餅、斑蘭卷、布甸和泡芙等，最後來一杯馬來西亞榴槤雪糕，美味又消暑。

高CP手工薄餅

等不及上述的榴槤好滋味，那手拉薄餅專門店PHD或許可以止止癮！品牌由即日推出期間限定的「D24榴槤系列」，選用馬來西亞進口的D24榴槤，精心製作了榴槤意式烤餅及榴槤麻糬兩款新品，榴槤控又點可以錯過呢！即日起於品牌單點手拉薄餅或選購套餐即可以優惠價加購榴槤意式烤餅或加購榴槤麻糬（4粒），外送速遞及外賣自取同樣適用。榴槤意式烤餅用上豐富香濃軟滑的榴槤吉士醬與芝士，金黃酥脆的烤餅搭上6顆真材實料的D24榴槤果肉球，榴槤味超濃郁；至於榴槤麻糬則由煙韌軟糯的外皮包住黃金比例製作的榴槤吉士醬，啖啖醇厚的D24榴槤果蓉，口感如奶油般細膩綿滑，齒頰「榴」香，愈食愈想食！