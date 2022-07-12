東冲有料到：令人感動的電影

7月曼谷在不同地方會推出露天電影巡迴播放，早前我也親身直擊，只見當日人頭湧湧，十分熱鬧！（胡慧冲提供）

這次我做了「標題黨」，那套電影我根本沒有觀看。所指的感動其實並非電影本身，而係播放環境。

話說泰國曼谷新上任的市長搞作多多，最近更將當年泰國人觀看電影的文化重現眼前。N年前泰國很少大型電影院，通常於露天地方掛起大帳幕，再用投放機將電影播放，很多年長的泰國人都曾經歷過這種露天看電影的樂趣。

曼谷的新市長將這種古舊情懷重現眼前，於本月內在不同地方推出露天電影巡迴播放。最近一次便選址曼谷大會堂外邊位置。當日該處就像舉行嘉年華般，有攤檔買賣亦有食物銷售，不少人都席地而坐準備欣賞，當中不乏有人邊吃魚肚羹或串燒邊等睇戲，甚至有人在享受簡單按摩等開場。

晚上7點天色已黑，電影正準備播放之際，突然之間下起大雨，露天地方的觀眾統統四散，走去有瓦遮頭的地方，不過大雨並沒有嚇怕他們，相反十分鐘後當雨停了，大家再次聚集並鋪上膠地墊坐下想繼續看戲，甚至有人準備了雨褸預防睇戲時有雨水來臨。大家並沒有因為下雨離開，這個場面實在令人動容，沒想到曼谷人是那麼喜歡這種露天看電影的情懷。

身處現場的我也看了一會，不過突然間閃電交加兼且將有雨水飄下的第六感發作下，我還是馬上離場，估不到一上車馬上便傾盆大雨！估計當天晚上所有的放映最後都會取消，但那種情懷和感覺，卻足以令我大開眼界兼且深受感動。

胡慧冲