王君馨結婚周年北上冷落老公　晒婚照補數講我愛你

藝人王君馨（Grace）雖然已離開無綫，但她近日在內地跳舞節目中吸了不少人氣，令她沒有被人遺忘。大家都知她跟老公Daniel向來恩愛，轉眼間2人已結婚5年，昨天（11日）是她們的結婚周年紀念，但Grace仍在內地發展演藝事業，未能與老公一起慶祝。

縱使要做分飛燕，Grace在社交網Post了二人婚照，表示今年首次不能在身旁陪伴，但是精神依然在一起，Grace寫道：「我愛你，和你快樂的17年約會...感覺有點老了！」

同樣是結婚周年紀念，洪永城也不在香港。他與梁諾妍（Inez）已結婚滿一周年，就在7月11日這個終生難忘的大日子，洪永城在社交網上貼一張太太抱着女兒的照片，形容太太是一位天使感謝她來到他的身邊，他表示：「你是天使下凡嗎？你嘅好，唔單只係你性格好，而係你管理呢頭家，所有都處理恰到好處，令到我哋有一個好開心嘅家。多謝你呢位天使嚟到呢個家。既然你管理得咁好，之後頭家都交畀你喇。」

而Inez亦有在社交網站上貼二人結婚的照片，並揚言：「我知道因為我嘅大頭蝦，你變咗個緊張大師我都知道我嘅大情大性，你無時無刻都會提點我同我分擔工作上生活上所有種種。由拍拖、到結婚、到家裏多咗兩位小公主Molly同洪寶寶，你對我哋嘅好，我全部都接收晒。聽說過人一生遇到真愛嘅機率係30萬分之一，感激我遇到30萬分之一嘅你，感激路上有你相伴一起同行到老。」