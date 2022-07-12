2‧2優惠大擦特擦　任食‧任飲好着數

餐飲優惠時時有，今次介紹一間抵至2折任食青口，以及有啤酒品牌聯乘多間地道小店推任飲2小時，喜歡食青口與啤酒迷就要留意以下介紹喇！

任食高汁藍青口

位於尖沙咀的法式咖啡廳The Mussels早前推出消費指定金額而任食兩小時青口而大受歡迎，餐廳最近再下一城，除繼續推出「Show Me Your Mussels」任食兩小時頂級「睡」（睡眠狀態）藍青口外，由即日至8月31日的星期一至五，網上預訂客人只需惠顧任何一款主食，加HK$188即可加配任何招牌青口料理，菜式方面有多款法式風情意粉，好似藍青口番茄汁意粉、幼滑香濃的日式明太子意粉、油香豐盈的美國Prime側腹牛排、意大利經典肉醬意粉、奶香濃郁的煙三文魚菠菜白酒汁意粉或是全新創意滋味的火山意粉等。至於主打的青口菜式，招牌料理有法式藍芝士汁煮青口、比利時式香草白酒汁煮青口，又或意式的羅勒番茄汁煮青口，以及日式的柚子胡椒忌廉汁煮青口等，想一次過肆意狂擦藍青口無難度。

暢飲冰凍滑啤酒

喜歡清淡好配菜的啤酒口味，對醇滑嘉士伯應該不會陌生，品牌早前曾舉行過地區性的「醇滑暢飲節」活動，踏入7月，品牌進軍荃灣，與20間地道人氣食肆合作，精選不同佐酒菜作「醇滑招牌菜推介」，每味都惹味濃郁好下酒。大家於指定星期四（7月14、21及28日）的指定時間內惠顧如八一蕃巴蜀烤魚店、三陂小廚、川味雞烤魚大王、共度一燒、肥仔大排檔、波記小廚、明記海鮮潮州菜館、和記廚房、Three Bros Chicken Pocha等食店，人均消費滿HK$150，即全枱免費暢飲2小時醇滑嘉士伯。人氣小菜與冰凍啤酒可謂絕配，食住慢慢飲，夠晒豪氣寫意。